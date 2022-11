Leipziger Elsterbecken wird von Sand und Kies geräumt

Burnout von Pflegekräften in Sachsen – was hilft dagegen?

Ihr Krankenstand ist doppelt so hoch wie in anderen Berufen. Die Suche nach Gegenstrategien hat längst begonnen. Doch was nutzen Achtsamkeitsübungen, solange gleichzeitig Personalmangel die Dienstpläne ausdünnt?