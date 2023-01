Überfüllte Wartezimmer, Schulausfall, weniger Kita-Betreuung, fehlende Arznei: In der Krankheitswelle dieses Winters müssen Eltern wieder den Mangel jonglieren. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer.

Leipzig. Max war eigentlich nie krank. „Und wenn, dann am Wochenende oder in den Ferien“, sagt seine Mutter. „Gut für meinen Arbeitgeber.“ Sie lächelt. „Aber dann hat es uns voll erwischt.“ Ihr Lächeln ist weg. Im November 2022 begann die Misere und zog sich bis Weihnachten hin. Irgendwann waren die Lymphknoten am Hals des Achtjährigen fast auf die Größe eines Hühnereis angeschwollen, schildert sie. „Er konnte nicht einmal mehr den Mund öffnen, um etwas zu essen. Dabei ist er doch eh schon so ein dünner Kerl.“ Hohes Fieber kam dazu.