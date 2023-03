﻿Leipziger Elternstreik: Eltern werden allein gelassen

Erzieherinnen und Erzieher streiken. Doch an einer Leipziger Kita haben jetzt auch Eltern die Arbeit niedergelegt – nur symbolisch freilich. Sie haben kein Streikrecht. Das ist Teil des Problems. Ein Kommentar.

Leipzig. Sie nennen es „Elternstreik“. Aber dass sie wirklich aufhören, all die tausend Fragen zu beantworten, stets eine Idee für eine Unternehmung zu haben, zu trösten, wenn’s wehtut, und zu schimpfen, wenn der eigene Nachwuchs wem anders wehtun, kurz: für ihre Kinder da zu sein – das ist schlicht unvorstellbar. Und das ist Teil des Problems.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um nicht missverstanden zu werden: Zu streiken ist das gute Recht von Erzieherinnen und Erziehern. Ihre Arbeit in Kitas und Horten zählt zu den wichtigsten Aufgaben, die es in einer Gesellschaft gibt. Pädagogische Fachkräfte sind längst keine Basteltanten mehr (falls sie das überhaupt jemals waren). Sie gestalten frühkindliche Bildung und rüsten ihre Schützlinge damit für den weiteren Lebensweg. Sie sind unverzichtbar und dennoch unterbezahlt.

Ist einkalkuliert, dass die Eltern am Ende eben nicht streiken?

Die Personalnot in dem Bereich hängt einerseits mit dem eher geringen Lohn zusammen und trägt andererseits dazu bei, dass die Attraktivität des Berufs weiter sinkt. Wer will schon den Mangel verwalten? Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu bieten, ist jedoch nicht nur Sache von Eltern und Fachpersonal. Es ist Aufgabe der Gesellschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ausgerechnet in städtischer Trägerschaft ist die Lage aber offenbar besonders prekär. Ein Verdacht drängt sich auf: Ist stillschweigend einkalkuliert, dass zur Not eben doch wieder die Eltern einspringen? Sie opfern kurzfristig Urlaubstage, holen versäumte Arbeit nachts nach und hoffen bei beidem auf verständnisvolle Arbeitgeber. Wenn sie Glück haben, helfen Oma oder Opa. Nein, Eltern streiken nicht und stellen ihre Mehrarbeit bislang auch nicht in Rechnung. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass das für die Gesellschaft kostenlos ist.