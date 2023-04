﻿Leipziger Experten: Frauenherzen schlagen anders

Am Montagabend

Verfolgungsjagd auf der A9 bei Leipzig führt zu Einsatz von Sprengstoffexperten

Ein Autofahrer hat am Montagabend Polizisten in mehreren Bundesländern in Atem gehalten. Als er kurz von Leipzig gestellt werden konnt, musste auch noch ein Team von Sprengstoffspezialisten anrücken.