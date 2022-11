Innovationen im Bereich der Krebstherapie könnten in den kommenden Jahr für weitere Fortschritte sorgen. Davon geht Professor Ines Gockel von der Uniklinik Leipzig aus.

Leipzig. Krebstherapien werden durch Innovationen in den kommenden Jahren noch zielgerichteter, präziser und schonender. Davon geht Professorin Ines Gockel aus. Mit künstlicher Intelligenz lasse sich die Tumorerkennung automatisieren, neue Formen der Bildgebung ermöglichten detailliertere Blicke in den Körper, erklärte die Leiterin der Viszeralchirurgie am Uniklinikum Leipzig (UKL) beim 35. Deutschen Krebskongress in Berlin.