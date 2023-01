﻿Leipziger „Fahrradgate“: Verfahren gegen Polizistin wird eingestellt

Poststreik auch in Leipzig: „Es wurde nicht mal ein Verhandlungsangebot vorgelegt“

Nach den Streiks bei der Post in der vergangenen Woche hat die Gewerkschaft Verdi auch an diesem Donnerstag erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Wie es heißt, sollen sich bis zu 5000 Beschäftigte beteiligen – darunter auch in der Region Leipzig.