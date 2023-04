Leipziger Fans atemlos: die Helene-Fischer-Festspiele beginnen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Hand aufs Herz: Wie viele Helene-Fischer-Songs kennen Sie? „Atemlos“ ganz sicher. Oder „Herzbeben“. Doch es lohnt sich, auch in die anderen Songs genauer hineinzuhören. Denn die Hit-Königin Helene kann auch Humor und nimmt sich gern selbst mal auf die Schippe. So heißt es in „Fehlerfrei“:

Manchmal bin ich kein Held. Kauf ein ohne Geld. Und verpass den letzten Flug. Die Wohnung sieht aus. Nur Chaos im Haus. Bin auf Übersichts-Entzug .... Meine Macken sind genau wie ich. Wenn du sie kennst dann kennst du mich Helene Fischer Auszüge aus ihrem Song "Fehlerfrei"

Nun ja, die Übersicht zu den Helene-Fischer-Festspielen in Leipzig können Sie, liebe Leser, behalten, wenn Sie uns auf LVZ.de folgen. In unserem Newsblog sammeln wir alle Infos zum Auftritt. Unter anderem sind hier auch bunte Fan-Geschichten zu finden, ganz viel Service und wie unsere Reporter tagsüber das Camping-Feeling vor der Arena erlebt haben.

Neben dem Helene-Fischer-Konzertreigen steht Leipzig ab morgen ganz im Zeichen der Buchmesse. Etwa 65 000 Neuerscheinungen warten bundesweit in diesem Lesefrühling wieder auf ihr Publikum. Viele Verlage und Autoren werden Leipzig nutzen, um kräftig für das Lesen zu werben. Unsere Literaturexpertin Janina Fleischer hat zehn Highlights herausgefunden und gibt Tipps, welche Bücher zu empfehlen und welche Autoren in Leipzig zu erleben sind. Und: wer sich besonders auf das Lesefestival „Leipzig liest“ freut, wird auch hier fündig: Aus den 3000 Veranstaltungen haben wir eine Auswahl an wichtigen Terminen und Veranstaltungen zusammengestellt.

Bild des Tages

Hex, Hex, da fliegt die Brockenhex: Kurz vor der Walpurgisnacht am 30. April wurde dieser Regionalzug der Abellio Rail Mitteldeutschland auf den Namen "Bodetal" getauft. Mit den Zügen soll die Stadt Thale mit dem Bodetal direkt an die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt angebunden werden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa © Quelle: dpa

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Zoll-Razzia in Leipzig: Überraschend rückte am Dienstagmorgen ein Großaufgebot der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Leipziger Südosten an. Auf der Großbaustelle für den neuen Schulkomplex an der Prager Spritze wurden 60 Arbeitnehmer überprüft.

Kein Haftbefehl: Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen in der Eisenbahnstraße ist der als Tatverdächtiger geltende Mann auf freien Fuß gekommen. Der Ermittlungsrichter sah keinen dringenden Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie gegen diese Entscheidung vorgeht.

Härtefallhilfen für Öl- und Pelletheizungen: Auch Haushalte, die mit Flüssiggas, Öl und Pellets heizen, können Härtefallhilfen vom Staat bekommen. Die Auszahlung erfolgt über die Bundesländer. Sachsen hat jetzt konkret festgelegt, ab wann Anträge gestellt werden können. Was kommt da auf die Verbraucher zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Auftakt Buchmesse: Am Mittwoch geht's los. Zunächst mit der offiziellen Pressekonferenz am Vormittag, am Abend dann mit der traditionellen Verleihung des Leipziger Buchpreises im Gewandhaus. Am Donnerstagmorgen öffnen sich dann die Türen für das Lesepublikum auf der Neuen Messe. Damit Sie nichts verpassen: Alles was wichtig ist zur Buchmesse finden Sie hier in unserem Überblick.

Akademische Sitzmöbel-Ausstellung: Auf welchem Stuhl sitzt eigentlich die Uni-Rektorin? Und wie hart ist die Hörsaal-Bank für Studenten? Antworten darauf gibt eine ungewöhnliche Schau im Neuen Augusteum.

Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Abend. Und falls Sie Tickets für Helene Fischer haben: Ein atemlos-schönes Konzerterlebnis!

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





