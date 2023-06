Leipziger Firmenlauf 2023: Tipps vom LVZ-Sportredakteur – Video vom Streckentest

Leipzig. Etwa 17.000 Teilnehmende in 850 Gruppen sind am Mittwoch beim Leipziger Firmenlauf auf 4,7 Kilometern Strecke unterwegs. Los geht es ab 18 Uhr am Cottaweg, dann läuft die erste Startwelle. Die ganze Route ist LVZ-Sportredakteur Tilman Kortenhaus schon mal abgelaufen.

Die LVZ überträgt das Event auch im Livestream. Gelaufen wird hauptsächlich durch den Westen der Stadt. Während des Events wird die Laufstrecke zwischen 15 und 21 Uhr für den Verkehr gesperrt sein, der Cottaweg und die Capastraße von 12 bis 23 Uhr.

Sehenswert ist übrigens nicht nur die Anzahl der Läuferinnen und Läufer, sondern auch deren Kostüme. Welches Unternehmen sich da besonders kreativ zeigt, wird am Ende auch mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

