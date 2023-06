Strecke, Startwellen, Sperrungen: Das müssen Sie zum Leipziger Firmenlauf wissen

Leipzig. An diesem Mittwoch laufen, joggen und spazieren wieder Tausende Menschen mit bunten Firmenshirts und Verkleidungen durch Altlindenau in Leipzig. Bis Dienstag konnten sich Unternehmen der Region noch mit ihrer Belegschaft für den diesjährigen Firmenlauf am 28. Juni anmelden. Bevor es losgeht, beantwortet die LVZ wichtige Fragen für Publikum und Teilnehmende – sowie für Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner.

Wie groß wird der Firmenlauf in diesem Jahr?

Firmenlaufgründer Conrad Kebelmann spricht von rund 850 Unternehmen, die am Mittwoch mit insgesamt 17.000 Menschen an den Start treten. „Das sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Kebelmann. „Aber wir sind noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.“ Zufrieden sei der Veranstalter trotzdem, denn die Resonanz sei insgesamt super. Zudem gebe es schon jetzt einen neuen Rekord zu verzeichnen: Allein das Uniklinikum wolle in diesem Jahr mit fast 800 Leuten kommen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es je mehr gewesen wären“, sagt Kebelmann. Insgesamt gebe es 23 Unternehmen, die jeweils mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antreten. Neben den großen Arbeitgebern der Region seien aber auch in diesem Jahr verschiedenste Unternehmensgrößen vertreten. „Von der kleinen Anwaltskanzlei bis zum Big-Player wie DHL ist alles dabei.“

Wann fällt der Startschuss?

Die Läuferinnen und Läufer gehen ab 18 Uhr im Abstand von jeweils 20 Minuten in sechs Wellen an den Start. Den Anfang macht die schnellestelle.de-Startwelle, gefolgt von der Rewe-Startwell (18.20 Uhr), der Porsche Leipzig-Startwelle (18.40 Uhr), der Quarterback Immobilien-Welle (19 Uhr) und der BLT Sonnek-Startwelle (19.20 Uhr). Zum Abschluss startet die AOK Plus-Startwelle um 19.40 Uhr auf die 4,7 Kilometer lange Laufstrecke.

Warum hat sich der Streckenverlauf verändert?

Ursprünglich führte die Laufstrecke vom Cottaweg-Gelände in die Erich-Köhn-Straße, bog rechts in die William-Zipperer-Straße, dann in die Prießnitzstraße ab. Eine Rechtskurve auf die Rietschelstraße führte dann auf die Friesenstraße und über den Auwald zurück zum Cottaweg.

Stattdessen biegt die Strecke nun schon an der Kreuzung Erich-Köhn-Straße/Rietschelstraße rechts ab, dann nach links in die Friesenstraße, gleich wieder rechts in die Paul-Küster-Straße und über die Hempelstraße zurück auf die Rietschelstraße. Um die so verlorene Strecke auszugleichen, führt der neue Verlauf zusätzlich über die Landauer Brücke, kehrt Am Sportforum wieder um und führt erst dann zurück zum Cottaweg.

Grund für die Streckenänderung sei laut Veranstalter eine Baustelle in der Prießnitzstraße. Die Stadtverwaltung habe die Veranstalter zu spät über die aufgerissene Straße informiert, hieß es. „Wir konnten aber sehr unkompliziert auf einen im Jahr 2018 erprobten Streckenverlauf umplanen“, sagt Kebelmann. Mit Naturschutzbedenken, die der Veranstaltung im Vorfeld beinah einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten, habe die Streckenänderung außerhalb des Auwaldes nichts zu tun. „Wir haben jetzt aber den Vorteil, dass wir weniger Anwohnerinnen und Anwohner stören als noch bei der alten Route.“

Welche Straßen sind für den Verkehr gesperrt?

Während des Firmenlaufs wird am 28. Juni die komplette Laufstrecke zwischen 15 und 21 Uhr für den Verkehr gesperrt sein, der Cottaweg und die Capastraße sogar von 12 bis 23 Uhr. Auf der Hans-Driesch-Straße ist aus Richtung Westen schon auf Höhe des Bauerngrabens zum Übergang in den Auwald kein Durchkommen mehr. Die Umleitung stadtauswärts verläuft über die Jahnallee und die Bowmanstraße in die Lützner Straße, weiter über die Georg-Schwarz-Straße zurück zur Hans-Driesch-Straße. Stadteinwärts ist die Umleitung über die Rückmarsdorfer Straße, die Merseburger Straße, die Lützner Straße und über die Jahnallee in die Straße Am Sportforum geplant.

Wer mit dem Auto anreist, könne ausschließlich die begrenzten Parkplätze an der Arena nutzen. Eine Alternative dazu gebe es nicht. Fahrradparkplätze befinden sich an der Ecke Jahnallee/Cottaweg und bieten laut Veranstalter Platz für bis zu 3000 Fahrräder.

Wo lässt es sich gut zuschauen und anfeuern?

Der Tipp von Veranstaltungsgründer Conrad Kebelmann: „Definitiv im Bereich der Landauer Brücke.“ Dort könne man die Läuferinnen und Läufer aufgrund des Wendepunktes Am Sportforum zweimal anfeuern. „Außerdem gibt es dort eine kleine Tanz-Aktion“, sagt Kebelmann. Auch an der Kreuzung Friesenstraße/Rietschelstraße, wo die neue Streckenführung das Aufeinandertreffen zweier Streckenabschnitte bedingt, sei einiges los. Mitunter spiele dort eine Kapelle.

„Aus Naturschutzgründen sollten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bitte nicht ins Grüne und etwa im Auwald anfeuern“, merkt der Veranstalter an.

Was passiert nach dem Zieleinlauf?

„Das Highlight nach dem Lauf ist natürlich die Siegerehrung um 20.45 Uhr“, sagt Kebelmann. Danach könnten Teilnehmende wie Zuschauerinnen und Zuschauer den Tag noch gemeinsam bei Musik und Unterhaltung im Biergarten am Gelände ausklingen lassen.

Wo kann ich den Firmenlauf im Livestream sehen?

Bei LVZ.de gibt es am Mittwoch ab 17.45 Uhr eine Liveübertragung des Firmenlaufs. Im Anschluss wird eine Video-Zusammenfassung zu sehen sein – und viele Fotos von allen Startwellen.

