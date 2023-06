Kostenfrei bis 14:00 Uhr lesen

Konzert auf der Festwiese

Auf dem Meer zählt nur das Wir – Santiano sticht in Leipzig in See

Finale der Sommerarena auf der Leipziger Festwiese: Santiano stachen am Sonntag mit begeisterten 6000 Fans in See. Ihre politische Haltung ist klar, nicht bei allen kam das an.