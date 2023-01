﻿Leipziger Fitness-Trainer erklärt: Mit diesen Übungen werden Sie fit im Alltag

Leipzig. Ob in der Schule, in der Universität oder am Arbeitsplatz: Immer mehr Menschen sitzen einfach zu viel – bewegen sich zu wenig. Sportliche Betätigung im Alltag unterzubringen, ist allerdings nicht immer einfach. Oft fehlt es an Ideen, Motivation oder Zeit.

Damit Ihre Gesundheit auf Dauer nicht unter Bewegungsmangel leidet, haben wir hier einen Vorschlag:

Arno Dwars, Sportfachmann beim Skyline Sportsclub Leipzig erklärt in einer Videoanleitung, welche Übungen sich einfach und flexibel im Alltag unterbringen lassen.

Arno Dwars betont: „Die beste Haltung ist die nächste.“ Das bedeutet, stetige Bewegung ist gut, auch im Alltag. „Muskeln und Bandscheiben werden nur versorgt, wenn man sich bewegt.“

