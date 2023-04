﻿„Mich als Wissenschaftler stört es, wenn Vorhersagen nicht stimmen“

Leipzig. Als die Corona-Pandemie begann, entschied der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz, sich mit seinem Team an der Universität Leipzig vor allem dem Virus zu widmen. Scholz prognostizierte die Infektionszahlen für Sachsen, schätzte die Wirkung von Impfung und Maske ab. Für den Mann der Daten, Fakten und komplizierten Berechnungen war es eine ungewohnte Zeit im Rampenlicht. Jetzt ist er froh, sich frei von politischem Druck anschauen zu können, was in den vergangenen drei Jahren gut gelaufen ist – und was nicht.

Herr Scholz, in den Hochphasen der Pandemie haben viele Menschen oft mit bangem Blick auf die Infektionszahlen geschaut. Sie haben damit auch noch gearbeitet. Wir belastend war das?

Die Zahlen waren manchmal schon bedrückend, wenn sich wieder abzeichnete, dass Schulen geschlossen oder Freizeitaktivitäten eingeschränkt werden könnten. Aber ich glaube, wir sind damit im Team gut klar gekommen, weil wir das Gefühl hatten, etwas tun zu können. Es war auch wichtig, dass wir daraus Energie ziehen konnten, denn belastend war vor allem der enorme Arbeitsaufwand. Wir haben zeitweise jedes Wochenende und manchmal auch nachts gearbeitet. Trotzdem war das psychologisch sicher viel leichter, als wenn man zum Beispiel ein Restaurant hatte, das geschlossen war und man gar nichts tun konnte.

Sie haben vor allem epidemiologische Modelle entwickelt, um den Verlauf der Pandemie und die Effekte etwa von Masken oder Impfungen vorherzusagen. Solche Prognosen haben politische Entscheidungen maßgeblich beeinflusst.

Das stimmt, aber wir können einen politischen Entscheidungsprozess nicht ersetzen. Wir können ihn nur begleiten. Es sollten nicht allein die Zahlen oder Modellprognosen, die wir produzieren, als Entscheidungskriterium dienen, sondern auch andere Faktoren abgewogen werden. Das ist ja in der Pandemie auch passiert.

Trotzdem: Wie hat sich diese Verantwortung für Sie angefühlt?

Ungewohnt war vor allem der enorme Zeitdruck, weil der die wissenschaftliche Arbeit sehr veränderte. Es waren kurzfristige Entscheidungen und Entscheidungshilfen gefragt. Deshalb mussten wir Dinge in weniger Zeit fertigstellen, als es aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswert gewesen wäre.

Lag die Wissenschaft deswegen oft falsch?

Es ist natürlich so, dass Prognosen manchmal nur zum Warnen da sind und dass sie nicht eintreffen, da vorher Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Aber wenn sich eine Weile lang nichts verändert, müsste man schon vorhersagen können, wann zum Beispiel die Welle abknickt. Und das ist eben manchmal nicht so gewesen.

Auch bei Ihnen?

Ich bin mit unseren eigenen Modellvorhersagen zufrieden. Die waren nicht immer richtig, aber doch meistens.

Woran liegt das?

Wir haben eine sehr gute Datenexpertise, das macht unsere Modelle ein kleines bisschen besser als andere. Man muss nicht nur gut modellieren können, sondern auch die Zahlen dahinter richtig verstehen. Zum Beispiel bilden die Infektionszahlen nicht alle infizierten Fälle ab, sondern nur die gemeldeten. Bei den Sterbefällen ist es ähnlich, die werden zudem sehr zeitverzögert bekannt. Mit solchen Zahlen ist oft freihändig hantiert worden, obwohl wir genau wussten, dass es da erhebliche Verzerrungsquellen gibt. All diese Verzerrungsquellen zu finden und die Modelle darauf einzustellen, ist gar nicht so einfach. Da haben wir, denke ich, gute Beiträge geliefert.

Prof. Dr. Markus Scholz vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE). © Quelle: Universität Leipzig

Und manche andere Modelle, sagen Sie, haben nicht so gut funktioniert?

Ich schätze, dass schon allein in Deutschland 100 verschiedene Modelle entwickelt worden sind. Der Konkurrenzdruck auf diesem Gebiet war so hoch, wie ich es bislang in meiner beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt habe. Und manche Modelle waren eben fehlerhaft. Da muss man jetzt die Zeit nutzen, herauszufinden, warum das so war.

Passiert das?

Es gibt aktuell in der Wissenschaft eine Diskussion darüber. Manche sagen: Es ist besser, man hat eine 80-Prozent-Prognose sehr schnell als eine 100-Prozent-Prognose später. Da ist was dran. Aber mich als Wissenschaftler stört es schon, wenn Vorhersagen nicht stimmen. Denn die Wissenschaft hat etwas Wichtiges zu verspielen, nämlich ihre Glaubwürdigkeit. Und manchmal sind in der Pandemie vielleicht zu schnell zu wenig evidenzbasierte Prognosen gemacht worden.

Sie sind also schon froh, dass Ihre Arbeit jetzt nicht mehr so tagesaktuell gefragt ist?

Ja. Ich bin froh, dass der Druck raus ist und wir das alles sorgfältig aufarbeiten können. Wir werden alleine mit den Daten, die uns hier in Leipzig vorliegen, noch sehr lange zu tun haben. Ich freue mich darauf, mir das alles gründlicher anzusehen.

Zur Person Markus Scholz arbeitet als Professor am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) der Uni Leipzig. Er leitet dort eine Arbeitsgruppe, die sich mit genetischer Statistik und Systembiologie beschäftigt. Schon vor der Corona-Pandemie hatte die Gruppe zur Epidemiologie von Atemwegserkrankungen wie etwa der Influenza geforscht. Seit Anfang 2020 hat das Team von Scholz unter anderem für die sächsische Landespolitik regionale Vorhersagen zur Entwicklung der Corona-Pandemie erstellt.

Und daraus für die nächste Pandemie zu lernen?

Wir haben eine Methodik entwickelt, die nicht nur für künftige Pandemien nützlich sein kann, sondern zum Beispiel auch für individuelle Krankheits- und Therapiemodelle. Diese Methodik geht in den Bereich künstliche Intelligenz und ist das wichtigste Ergebnis, das wir in den vergangenen drei Jahren erzielt haben. Daran arbeiten wir jetzt weiter.