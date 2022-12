Der am Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) arbeitende schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo erhielt am Sonnabend aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf den Nobelpreis für Medizin. Die Zeremonie wurde per Livestream (Foto) übertragen.

