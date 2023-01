﻿Neue Projekte, neue Personen, neue Bauten: Was bringt das Leipziger Forschungsjahr 2023?

Was tut sich 2023 in der Wissenschaftsstadt Leipzig? Zu den großen Themen der Forscherinnen und Forscher zählen Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und die Kinderseele.

Leipzig. Wie kann der Mensch gut leben, ohne damit seine Lebensgrundlagen zu zerstören? Auf dem einstigen Eutritzscher Freiladebahnhof sollen im Sommer die Bauarbeiten für das neue Stadtviertel "Leipzig 416" beginnen. Der geplante Wohn-, Arbeits-, Handels- und Ausbildungsort ist zugleich ein wissenschaftliches Experimentierfeld: Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) wird hier im Praxistest analysieren, wie man in einem Quartier etwa mit Regenwasser und Sonne so wirtschaftet, dass möglichst wenig Ressourcen und Energie von außen hinzukommen müssen.

Das Streben nach Nachhaltigkeit wird 2023 die Forschung in Leipzig und der Region in vielen Projekten prägen. So wird die neue Gruppe "GreenInnoSax" an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in der sächsischen Wirtschaft nach Ansätzen für mehr regenerative Energien und Wiederverwertung suchen. Vor allem jedoch will das Delitzscher Milliarden-Projekt eines Großforschungszentrums für Chemie-Transformation (CTC) "schnellstmöglich handlungsfähig" werden, wie der designierte Gründungsdirektor Peter Seeberger erklärt: mit dem ehrgeizigen Ziel, die Produktchemie aus ihrer Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas zu befreien und in eine Kreislaufwirtschaft zu verwandeln.

Uni Leipzig stellt drei Exzellenz-Anträge

Um die Gründung vorzubereiten, sei man gerade dabei, eine Geschäftsstelle anzumieten, so Seeberger, „voraussichtlich ganz in der Nähe der alten Zuckerfabrik“, wo das CTC allerdings frühestens 2026 bauliche Gestalt annehmen wird. Auch die ersten wissenschaftlichen und administrativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden bereits angestellt. „In der zweiten Jahreshälfte sollen dann erste kleinere experimentelle Studien beginnen.“

Nachhaltigkeit wird auch auf der Agenda der Universität Leipzig 2023 ganz oben stehen. Bis 1. Februar müssen gegenüber der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) die Strategien für den nächsten Exzellenz-Wettbewerb skizziert werden. Drei Anträge zur Klima-Entwicklung, zu den medizinischen Folgen von Fehlernährung und zur Globalisierung sollen endlich den ersehnten Exzellenzstatus bringen, kündigt Rektorin Eva Inés Obergfell an. Die millionenschwere Entscheidung trifft die DFG jedoch erst 2025.

Eine exzellente Forscherin hat indes bereits am 1. Januar ihren Dienst als Direktorin des Uni-Forschungszentrums für frühkindliche Entwicklung angetreten: Die Psychologin Tina Malti wechselte mit dem höchsten deutschen Forschungspreis, einer Humboldt-Professur, aus Toronto hierher. Die 48-Jährige untersucht, wie sich Krieg und Gewalt auf die Seele eines Kindes auswirken und Kinder Traumata überwinden können – damit sie nicht selbst zu aggressiven Erwachsenen werden.

Auf dem Weg zur Hochburg Künstlicher Intelligenz

Am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften wird im Sommer dagegen eine Koryphäe in den Ruhestand gehen: Gründungsdirektorin Angela D. Friederici hat mit ihren Arbeiten zum (früh-)kindlichen Spracherwerb Maßstäbe gesetzt; jetzt kommt es zu einem Generationenwechsel: Neben der Friederici-Nachfolge steht ein neues Department für computergestützte Neurowissenschaft vor der Gründung. Der Auswahlprozess für eine Direktorin oder einen Direktor läuft. „Wir wollen uns noch breiter aufstellen, um die fundamentalen kognitiven Bereiche zu verstehen“, erläutert Christian Doeller, Geschäftsführender Direktor des Instituts.

Dass man dabei vermehrt auf mathematische Computermodelle setzt, passt zu einer Entwicklung, in der sich Leipzig zu einer Hochburg der Künstlichen Intelligenz mausert: Auch Anna Wienhard, neue Direktorin am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, schafft mit ihrer Forschung zu Geometrien in beliebigen Dimensionen unter anderem Grundlagen für maschinelles Lernen. Ohnehin ist mit dem kürzlich verstetigten Uni-Zentrum für skalierbare Datenanalyse (ScaDS.AI) ein internationales Schwergewicht vor Ort. Bis 2026 möchte man einen mehr als 40 Millionen Euro teuren Hochleistungsrechner in Betrieb nehmen.

Die Künstliche Intelligenz ist indes längst nicht mehr nur eine Disziplin der Informatik: Das wird sich beispielsweise beim 54. Deutschen Historikertag im September in Leipzig zeigen, auf dem rund 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem über das Potenzial der "Digital Humanities" diskutieren werden. Die automatische Texterkennung von Handschriften wird auch auf dem "Forschungsportal Bach" der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und des Bach-Archivs zum Einsatz kommen; in den nächsten Wochen beginnt die Arbeit daran. In dem auf 25 Jahre angelegten Mammutvorhaben werden erstmals alle verfügbaren Archivquellen zur Musikerfamilie Bach digital erschlossen und öffentlich zugänglich gemacht.

Forschungsballung auf dem Leuschnerplatz

Das Forschungsjahr 2023 wird zudem Neuerungen bringen, die das Leipziger Stadtbild verändern. Im Frühling, so der Plan, rollen auf dem jahrzehntelang brach liegenden Wilhelm-Leuschner-Platz die ersten Bagger an, um dem Leibniz-Institut für Länderkunde eine neue Bleibe zu bauen. Und ab Herbst soll schräg gegenüber ein zweites Wissenschaftsgebäude folgen: Im "Global Hub" wird die Universität Leipzig ihre Globalisierungsforschung konzentrieren.

Im Leipziger Wissenschaftspark im Nordosten der Stadt soll im Sommer der 38 Meter hohe UFZ-Forschungsneubau fertig sein. Das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) wird auf der Alten Messe seine drei Reinraumanlagen und das Sicherheitslabor mit der biologischen Schutzstufe 3 modernisieren, um dort an Keimen wie dem Corona-, West-Nil- oder Dengue-Virus zu forschen. Am 23. Juni wird die Lange Nacht der Wissenschaften den Leipzigerinnen und Leipzigern endlich wieder einen eigenen Blick in die vielfältigen Forschungswelten ihrer Stadt ermöglichen. Erstmals seit 2018 präsentieren all die Institute und Hochschulen ihre Apparaturen, Sammlungen und Erkenntnisse nicht nur online, sondern vor Ort.