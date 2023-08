Öffnungszeiten: Was das regnerische Wetter für Leipzigs Freibäder bedeutet

Leipzig. Der Blick in den Kalender zeigt Hochsommer, aber der Blick nach draußen kündet von grauem Himmel, Wolken und Regen. Für die Freibäder der Messestadt bedeutete das zuletzt „deutlich weniger Besucher.“ Das teilte Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Sportbäder, am Mittwoch mit. Seit Saisonbeginn konnten die Freibäder knapp über 121.000 Besucher begrüßen. „Das sind gute Zahlen angesichts des bisherigen durchwachsenen Sommers“, so Gläß. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahre kamen bis zum Saisonende im September knapp 200.000 Besucher – es war die drittbeste Freibadsaison in der 18-jährigen Geschichte der Leipziger Sportbäder GmbH.

Der besucherstärkste Tag war Gläß zufolge Sonntag, der 9. Juli. Bei 36 Grad konnten 9300 Badegäste gezählt werden. In den vergangenen beiden Wochen sei wegen des Wetters der Besucherandrang dann aber wieder zurückgegangen. Trotzdem blieben die Bäder grundsätzlich geöffnet, betonte sie.

Bäder schließen eventuell früher

„Grundsätzlich“ heißt: „Den Kollegen in den Bädern steht es frei, bei schlechtem Wetter früher zu schließen.“ Was wiederum als „schlechtes Wetter“ gelte, dafür gebe es keinen vorgegebenen Maßstab. „Das wird vor Ort je nach Situation entschieden“, so Gläß. „Bei Sturm und Gewitter ist natürlich Vorsicht geboten.“ Wenn das Wetter aber „einfach nur durchwachsen“ sei, kämen die Leute schließlich trotzdem. Zum Beispiel Sportler, die ihre Bahnen zögen, Stammgäste, die in der grünen Anlage eine gute Zeit verbringen wollten, oder Familien, die wegen der Spielplätze kämen.

„Wer unsicher ist, dem empfehlen wir, im jeweiligen Bad anzurufen und einfach nachzufragen, ob es offen ist“, erklärte die Sprecherin der Sportbäder. Grundsätzlich könne man jedoch davon ausgehen, dass die Freibäder normal aufhätten. Täglich verkürzte Öffnungszeiten, wie es etwa zuletzt die Stadt Chemnitz für die dortigen Bäder ankündigte, gebe es in Leipzig nicht, stellte Gläß entschieden klar. Und eine sichere Wahl träfen Badegäste mit dem Schreberbad im Leipziger Zentrum-West. „Das hat immer offen“, erklärte Gläß.

In Bezug auf die Einbußen bei den Besucherzahlen zeigte sich Gläß am Mittwoch gelassen. „Solche Wetterschwankungen sind für Freibadbetreiber nicht ungewöhnlich“, sagte sie, „das gehört dazu.“ Diesmal dürfte jedoch ein langer Atem gefragt sein: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das regnerische Wetter voraussichtlich noch bis Mitte August anhalten.

