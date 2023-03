﻿Leipziger Friedhöfe mit ersten Elektroautos in der Flotte

Leipzig. Er kann gießen, aufladen, abladen und kippen. Und vor allem hat er einen schmalen Radstand, um auf den engen Friedhofswegen der Stadt gut voranzukommen: Der weiße Addax-Multifunktionskipper wurde im belgischen Deerlijk produziert und schnurrt jetzt vollelektrisch zwischen Leipziger Grabstätten umher. Reichweite: 160 Kilometer, was normalerweise einem Drei-Tage-Betrieb gleichkommt.

Für das Städtische Bestattungswesen, als Eigenbetrieb verantwortlich für die Friedhöfe Leipzigs, ist der Addax eine Art Premiere. Zusammen mit einem Leichenwagen aus der Produktion von Daimler ist er das erste Elektro-Mobil, das sich die Stadt als Nutzfahrzeug für das Friedhofswesen angeschafft hat. „Leipzig hat in der Klima-Strategie festgelegt, den eigenen Fuhrpark nur noch mit E-Fahrzeugen zu erneuern“, sagte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) bei einer Vorführung der beiden Modelle auf dem Südfriedhof. Das bedeute, dass künftig auch das Städtische Bestattungswesen elektrisch unterwegs sein müsse.

140.000 Euro für zwei E-Nutzfahrzeuge

Für den Anschaffungswert von 140.000 Euro wurden die beiden ersten E-Nutzfahrzeuge von der Stadt gekauft. Das sei schon ein stolzer Preis, so Rosenthal, aber dies diene einem ambitionierten Klima-Ziel. Während der Mercedes-Benz als vollelektrischer Leichenwagen (Reichweite 300 Kilometer) vor allem im Stadtgebiet von Leipzig unterwegs ist und nur sporadisch größere Entfernungen in Sachsen bewältigt, wird der Addax bevorzugt auf dem Friedhof Kleinzschocher eingesetzt.

Eigene Ladesäule fehlt noch

Beim Aufladen der Batterie hat das Bestattungswesen allerdings die gleichen Schwierigkeiten wie viele ganz normale Besitzer von E-Autos in Leipzig. „Wir haben noch keine eigene Ladesäule“, sagte Geschäftsführer Ronald Klette. Eine Wallbox werde erst in den nächsten Wochen auf dem Südfriedhof installiert. Bis dahin, so der Geschäftsführer, werden die beiden E-Autos ganz konventionell aufgeladen – bei Aral an der Tabaksmühle.