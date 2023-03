Leipziger Frühjahrsputz: Karl-Heine-Kanal soll sauberer werden

Schwimmbagger im Karl-Heine-Kanal am Lindenauer Hafen – an diesem Wochenende werden freiwillige Helfer gesucht, um den Kanal zu säubern.

Leipzig. In den diesjährigen Frühjahrsputz in der Stadt wird auch der Karl-Heine-Kanal bis zum Lindenauer Hafen für die neue Freiluftsaison vorbereitet. Initiiert wird die Gewässerreinigung durch den Verein Wasser-Stadt-Leipzig, der für Arbeiten am und auf dem Wasser am Samstag, dem 1. April in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Helferinnen und Helfer sucht, die die Uferbereiche von Unrat befreien, Äste und Sträucher aus dem Wasser entfernen und so für eine intakte Umwelt entlang des Kanals sorgen.

Um 8 Uhr Treff am Vereinshaus

Eine Grundausstattung (Handschuhe, Müllsäcke, Greifboys für Kinder und Erwachsene, Container für die Entsorgung) wird durch den Verein gestellt. Eigene Handschuhe und Werkzeuge, insbesondere Ast- und Gehölzscheren, können gerne mitgebracht werden.

Treffpunkt ist um 8 Uhr am Vereinshaus in der Industriestraße 72, 04229 Plagwitz. Nach der Einteilung der Gruppen und Verteilung der Aufgaben geht es um 9.15 Uhr an die Arbeit. Für eine Stärkung wird gesorgt sein. Zur besseren Planung bittet der Verein um Anmeldung unter mail@wasser-stadt-leipzig.de.