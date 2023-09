﻿„Unsere Kulturlandschaft hat sich gewandelt“ – Die Leipziger Funzel muss schließen

Leipzig. Zuletzt hat das Kabarett-Theater Leipziger Funzel auf seiner Sommerbühne im Gondwanaland noch einmal ordentlich abgeräumt, das Publikum strömte in „Best of – ein Lacher kommt selten allein!“. Nun steht fest: Ende Oktober ist Schluss, die Funzel schließt nach 32 Jahren. Damit verliert Leipzig eines seiner traditionellen Kabaretts. Die Funzel ist aus dem Amateurkabarett „Baufunzel“ hervorgegangen, erhielt 1990 die „Genehmigung zur freiberuflichen Tätigkeit“, ist seit 1997 in der Strohsack-Passage zwischen Nikolai- und Ritterstraße zu finden. Im Interview erklärt Direktor Thorsten Wolf, warum er nicht weitermachen kann – und will.

Ihr Spielplan endet am 28. Oktober. Danach ist zu lesen: „Wegen Umbaumaßnahmen ist das Kabarett-Theater bis auf Weiteres geschlossen!“. Gleichzeitig gibt es Gerüchte in der Stadt, dass die Funzel für immer schließt. Stimmt das?

Nicht immer ist an Gerüchten etwas dran, aber diesmal schon. Ja, am 28. Oktober wird unser letzter Auftritt sein.

Zur Person Thorsten Wolf wurde 1965 in Leipzig geboren. Er erlernte den Beruf des Sanitärinstallateurs im damaligen BMK Süd (Bau- und Montagekombinat), dort schloss er sich 1984 dem Amateurkabarett „Baufunzel“ an. Unter seiner Leitung wurde das daraus hervorgegangene Kabarett-Theater Leipziger Funzel 1990 freiberuflich, Wolf 1991 dessen Direktor. Er ist in zahlreichen Filmen und TV-Serien zu sehen, unter anderem in „Go, Trabi go“, „TRaumschiff Surprise – Periode 1“, „In aller Freundschaft“ und „Tierärztin Dr. Mertens“.

Was hat sie zu diesem Schritt bewogen?

Schauen wir uns um: Wir sind mit unserem Publikum alt geworden, das Durchschnittsalter unserer Funzelmannschaft liegt weit über 60. Ich denke, wir haben es verdient, sauber einen neuen Lebensabschnitt zu gestalten.

Sie könnten Ihr Kabarett in jüngere Hände legen. Oder gibt es weitere Ursachen wie einen Zuschauerschwund als Folge beispielsweise der Pandemie und der Krise?

Zum einen: Unser Mietvertrag ist ausgelaufen. Zum anderen hat sich unsere Kulturlandschaft mit Corona gewandelt, jeder spürt, dass sich das Leben verändert hat. Sei es der Umgang untereinander, der Umgangston, die Wertschätzung der Leistung eines anderen. Wir sind dankbar für die Unterstützung des Deutschen Bühnenvereins und der Programms Neustart Kultur während der Coronazeit – sonst wären wir wie viele andere freie Kultureinrichtungen gar nicht mehr auf dem Markt.

Klomann Willi auf Youtube?

Thorsten Wolf in seiner Paraderolle als Klomann und Welterklärer. © Quelle: André Kempner

Das eigentliche Problem kam danach?

Die Zeit hat gezeigt, dass das althergebrachte Kabarett, so wie wir es kennen und leben, überdacht werden sollte, vor allem bei der Gewinnung neuen, jüngeren Publikums. Ohne soziale Medien geht gar nichts mehr. Machbar wäre natürlich, dass meine Figur des Klomanns Willi einen Youtube-Kanal eröffnet und jeden Tag über die Hinterlassenschaften seiner Klienten philosophiert – aber bitteschön für jeden verständlich und möglichst flach, damit auch jeder etwas damit anfangen kann. Will ich das? Nein!

Trotzdem: Hat es Versuche zur Rettung gegeben?

Wir müssen nicht gerettet werden. Aber wir sehen natürlich die Tendenzen steigender Kosten für beispielsweise Strom oder Mindestlohn, die ein Privattheater kaum stemmen kann. Das lässt sich aber auch nicht einfach auf die Kartenpreise umschlagen, einen „Zahl, was du kannst“-Tag können wir uns nicht leisten. Und wir sehen, dass Sponsoren von der Kultur zum Sport abwandert.

Wie muss ein Kabarettspielplan aussehen, damit ein Haus finanziell davon leben kann? Eine Mischung aus Eigenprogrammen und Gastspielen?

Genau so. Wir haben das über 30 Jahre praktiziert mit einer Mischung aus Satire und Unterhaltung. Wobei die Ansprüche des Publikums immer mehr in Richtung Unterhaltung gehen.

Die Funzel wurde 1976 als Amateurkabarett „Die Büroklammer“ gegründet, dann in „Baufunzel“ umbenannt, Sie kamen 1984 dazu, übernahmen 1985 die Leitung, seit 1991 sind Sie Direktor – was war Ihre Motivation?

Gutes Kabarett zu machen. Ich war 1991 mit 26 Jahren jüngster Theaterdirektor im Osten. Die Eröffnungsrede im Haus Zum Rosenkranz in der Nikolaistraße hielt 1992 Sachsens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) – eine große Ehre für uns.

„Unser Team war immer stabil“

Das Funzel-Ensemble: Helge Nitzschke, Sabine Kühne-Londa, Bernd Herold und Katherina Brey (v.l.). © Quelle: Foto: Leipziger Funzel

Wie viele Bühnendarsteller und Musiker haben über die Jahre zum Ensemble gehört?

So viele waren es gar nicht. Die Funzel hat zwar nur ein Ensemble im Gegensatz zu anderen Leipziger Häusern, aber dafür war das Team immer stabil. Allein in der derzeitigen Konstellation – vier Kabarettisten und ein Musiker – arbeiten wir seit mehr als 20 Jahren zusammen. Ein Zeichen dafür, wie man miteinander umgeht. Heute sind das Katherina Brey, Sabine Kühne-Londa, Bernd Herold und ich. Am Klavier Helge Nitzschke sowie Steffen Hellriegel an der Technik.

Wie haben Sie die Überführung in ein Berufskabarett 1990 erlebt, überwog die Aufbruchstimmung – oder gab es schon einmal die Sorge, weiterhin genug Publikum anzuziehen?

Wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Mein Bruder in der Gastronomie, meine Schwägerin in der Küche und ich auf der Bühne. Jeder weiß, dass erst beim Beschreiten eines Weges die Probleme entstehen, die gelöst werden müssen, damit man nicht aufgibt. Weil man dadurch einfach stark wird und das Beste aus sich rausholt.

Die Funzel – eins von fünf großen Leipziger Kabaretts Die Leipziger Funzel hat ihren Ursprung in einem der zahlreichen Amateurkabaretts, die es bis zum Mauerfall in Leipzig gab. Sie waren Trägerbetrieben angeschlossen. „Die Büroklammern“ wurden 1975 im BMK-Süd (Bau- und Montagekombinat) gegründet und 1979 in „Baufunzel“ umbenannt, bevor 1990 daraus das Kabarett-Theater Leipziger Funzel wurde und Thorsten Wolf ihr Direktor. Die Funzel gehört zu den fünf wichtigen Kabaretts, deretwegen Leipzig auch als Kabarett-Hauptstadt Deutschland bezeichnet wird: Academixer, Central Kabarett, Funzel, Pfeffermühle und SanftWut. Seit 1997 ist die Funzel in der Strohsack-Passage zu Hause: auf rund 400 Quadratmetern Fläche befinden sich Gastronomie mit 80 Plätzen und ein Saal mit 154 Plätzen.

Welche Probleme waren das?

Heute können wir darüber lachen und fragen uns, woher wir damals die Chuzpe genommen haben und den Mut. Zum Beispiel am Tag der Eröffnung in der Nikolaistraße, als wir die Ablösesumme von 300.000 D-Mark zahlen sollten für Stellplätze – woher nehmen? Oder als alle Künstler nachts mit Leimtopf heimlich Plakate geklebt haben, damit wir Gäste werben. Oder als wir uns tagsüber mit einem Klavier auf die Straße gestellt, gespielt und anschließend Flyer verteilt haben. Unsere Kabarettistin Gisela Straube hat fünf Minuten vor der Vorstellung noch als Bedienung Bratkartoffeln rausgeschafft, ich habe am Einlass gestanden. Wir hatten einfach die feste Überzeugung, dass wir es schaffen. Und von Anfang an standen bei uns namhafte Künstler auf der der Bühne.

Sie haben als Erster Tim Fischer für Gastspiele nach Leipzig geholt, Georg Kreisler ist bei Ihnen aufgetreten. Wie haben Sie das geschafft?

Beharrlichkeit. Ganz einfach.

Wissen Sie, wer am häufigsten bei Ihnen zu Gast war?

Oh, das waren einige: Ludger Stratmann, Dirk Bielefeldt, Tatjana Meissner, Ranz und May, Gisela Oechelhaeuser, Lothar Bölck, Fips Asmussen ...

Wie hat sich Kabarett in den zurückliegenden Jahren verändert?

Wir verändern uns in unserer Kunstform, wie sich auch die Gesellschaft ändert. Reichte früher allein die Ankündigung, einen tollen Satireabend zu erleben, dreht sich ja heute kaum noch ein Rad. Da muss schon etwas mehr geboten werden. Das sieht man an unserem Erfolg seit 16 Jahren mit dem Sommerkabarett im Zoo: Tiere, Abendessen bei Marché und Kabarett – das funktioniert. Wir hatten in diesem Jahr 5000 Zuschauer in 20 Vorstellungen.

Wird man Sie und die Mitglieder Ihres Ensembles an anderer Stelle sehen können?

Haltet die Augen offen, wir sehen uns.

Info: Die Leipziger Funzel spielt noch bis 28. Oktober 2023. Ab 5. September ist „Freude schöner Spötterfunken - Ein höllischer Spaß“ zu sehen, ab 12. September „Augen auf und durch ... gelacht!“, ab 19. September „Gnadenlos durchgelacht“; das komplette Programm finden Sie auf leipziger-funzel.de

LVZ