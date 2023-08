Fußballfan im Leipziger Zentrum-West angegriffen – vermummte Täter flüchten im Auto

Leipzig. Ein Anhänger des Fußball-Regionalligisten Chemie Leipzig ist am Samstag von Unbekannten überfallen und verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag gegenüber der LVZ erklärte, war der 18-Jährige gegen 8.20 Uhr auf der Schreberstraße (Zentrum-West) unterwegs, um sich mutmaßlich zum Auswärtsspiel seiner Elf bei Energie Cottbus zu begeben. Er trug dabei das Trikot seines Lieblingsvereins.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offenbar wurde er vor Ort aber bereits erwartet. „Mehrere Unbekannte stiegen aus einem haltenenden Pkw aus und griffen den 18-Jährigen unvermittelt an“, so die Behördensprecherin. Die Männer versuchten, die Tasche des jungen Mannes zu entreißen, was ihnen aber nicht gelang. In der Folge seien die Angreifer mit ihrem Fahrzeug geflüchtet. Der 18-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Laut Polizei trugen die Männer während des Angriffs gelbe Schlauchschals über dem Gesicht. Ob es sich bei den Tätern um Anhänger eines rivalisierenden Fußballclubs gehandelt hat, sollen nun die Recherchen ergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzung und versuchten Raubes.

LVZ