﻿Leipziger Gastronomie-Quartett 2023: Buntspecht sticht Wullewupp und Goldhopfen

Galerie-Kneipe sticht Suppenlokal und Craftbeer-Bar – doch am Ende gewinnt die Espressobar. Mit dem neuen Leipziger Gastronomie-Quartett 2023 kann man sich die Zeit vertreiben und Interessantes aus der Leipziger Kneipenszene erfahren. Obendrein dient das Kartenspiel einem guten Zweck.

Leipzig. Neues aus der Leipziger Kneipenszene entdecken – das kann man auch, ohne viel Zeit und Geld zu investieren. Mit dem Leipziger Gastronomiequartett 2023, das seit Kurzem im Handel erhältlich ist, sogar quasi vom Sofa aus. Es stellt 32 Leipziger Wirtshäuser, Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen vor, darunter viele, die ziemlich neu und noch nicht stadtbekannt sind. Beispielsweise die Kneipe und Galerie "Buntspecht" im Leipziger Westen, das Bohemian Kids Café oder das "Endless" in der Innenstadt, das griechische Restaurant Elia am Waldplatz oder das Wullewupp-Suppenrestaurant in Plagwitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kneipenszene der Südvorstadt jetzt stärker vertreten

Einige Gastronomen waren schon bei der Vorjahres-Ausgabe dabei, 18 sind neu. Deutlich stärker vertreten ist dieses Mal die Südvorstadt. Man erfährt auf den Karten beispielsweise, wie viele Sitzplätze das jeweilige Lokal hat und wie viele vegane Gerichte angeboten werden. Und als besonderen Fun-Fact die Schuhgröße des Inhabers oder der Inhaberin. Mit Schuhgröße 48 sticht der „Buntspecht“ übrigens alle anderen aus – dicht gefolgt von „Goldhopfen“ und „Wullewupp“, die jeweils Größe 47 bieten können. Doch ausgerechnet in diesem Punkt macht das Regelwerk eine Ausnahme: Nicht die größte, sondern die kleinste Zahl gewinnt. Und die bietet die Espressobar „Gratø“ in der Münzgasse mit Schuhgröße 37.

Mit dem Gastronomiequartett 2023 lässt sich die Leipziger Kneipenszene von zu Hause aus erkunden. © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Quartett will Unterhaltungswert und Neuigkeiten bieten, aber auch Zeitvertreib und Spielspaß, denn natürlich kann man es ganz normal als Quartett spielen. Die Spielregeln sind auf der Rückseite der ersten Karte abgedruckt: entweder klassisch, mit Herauslegen von vier zusammengehörenden Karten. Oder als Trumpf-Variante: Dann geht es darum, die Mitspieler mit höheren Werten auszustechen und ihnen ihre Karten abzuknöpfen.

Gutscheine können in den Lokalen eingelöst werden

Nicht zuletzt verschafft das Spiel den Lokalen zusätzliche Aufmerksamkeit und vielleicht neue Besucher. Denn jede Karte erhält einen Gutschein, der beim Besuch des jeweiligen Lokals eingelöst werden kann: Gratis-Getränke, Zwei-für-eins-Aktionen oder kostenlose Zugaben zum Essensangebot. Die Gutscheine entsprechen einem Wert von rund 150 Euro und sind vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 gültig. Jede Karte enthält einen QR-Code, der direkt zum jeweiligen Instagram-Account, zum Google-Eintrag oder zur Webseite weiterleitet.

Erlös geht an Elternhilfe für krebskranke Kinder

Benjamin Dollinger, Projektleiter des Gastronomiequartetts von Round Table 203, und Lisa Lippner, Präsidentin von Ladies Circle 74. © Quelle: Ladies Circle Leipzig

Vor allem aber soll das Kartenspiel einem guten Zweck dienen. Herausgeber ist der Serviceclub Round Table 203 Leipzig gemeinsam mit dem Damen-Club Ladies Circle 74 Leipzig. Da die Projektverantwortlichen ehrenamtlich arbeiten und sämtliche Produktionskosten schon im Vorfeld von Sponsor Pyur bezahlt wurden, geht der Erlös komplett an den Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig. Durch den Verkauf des ersten Gastronomiequartetts 2022 konnten der Elternhilfe bereits mehr als 13.000 Euro überreicht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Quartettspiel kostet zehn Euro. Erhältlich ist es unter anderem bei Breuninger, Hugendubel, in der Ticket-Galerie in Barthels Hof, ab Mitte Dezember auch in 35 Konsum-Filialen – und nicht zuletzt im Onlineshop von Round Table 203. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.leipziger-gastronomiequartett.de.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

– für iOS

– für Android