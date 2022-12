﻿Leipzigs Streit um die Straße: „Von Berlin aus betrachtet grotesk und bizarr“

Die Autorin Christina Rietz verbringt gelegentlich mehrere Monate in Leipzig – auch, weil sie den entspannten Straßenverkehr schätzt. Jetzt fürchtet sie Berliner Zustände in ihrer Sehnsuchtsstadt.

Sieht okay aus, ist es aber nicht: Verbotenes Gehwegparken in der Leipziger Pohlentzstraße. Aber muss man sich darüber aufregen?

Leipzig. Seit Jahren tobt in Leipzig ein erbitterter Streit zwischen Verkehrsaktivisten und dem Ordnungsamt. Der Grund: verboten abgestellte Autos. Versöhnung ist nicht in Sicht, eher Verhärtung. Denn inzwischen patrouillieren die Aktivisten schon als "Abschleppgruppe" durch die Stadt und melden Verstöße online. Andere fordern den Rücktritt des Ordnungsbürgermeisters Heiko Rosenthal, der jegliche Kritik von sich weist. Die Berliner Autorin Christina Rietz, die Leipzigs Debatten aus der Ferne beobachtet, versteht die Aufregung nicht – und fordert "ein tolerantes, menschliches Miteinander":

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gast-Kommentar von Christina Rietz

Nehmen wir an, dass in Leipzig die Naturgesetze, so wie wir sie kennen, gelten. Autos können nicht fliegen, Autos können sich nicht selbst fahren und Autos können sich nicht in Luft auflösen. In diesem Fall ist der Satz „Alle Autos müssen parken“ wahr. Das hätte Aristoteles, Vater der Aussagenlogik, definitiv so gesehen.

Leider trifft der autoinhärente Zwang des Parkenmüssens in Großstädten mit den Wünschen, Bedürfnissen und Zwängen anderer Verkehrsteilnehmer und Bewohner zusammen. Es entsteht ein Konflikt um Platz, in dem niemand Recht mehr hat. Zu glauben, man könne in diesem Konflikt Recht haben oder erlangen, ist ein logischer Denkfehler. Aber gleichzeitig geht es ja darum: Gerechtigkeit. Denn wenn zu wenig Platz für alle da ist, wie verteilt man ihn fair?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem des sogenannten Gehwegparkens stellt in Leipzig die jüngste Ausprägung dessen dar, was man Straßenverkehrsdarwinismus nennen kann: Alle kämpfen gegen alle, jeder will der Stärkere oder Lautere sein. Von Berlin aus betrachtet, wo alles um mehrere und blutige Klassen schlimmer ist, wirkt der sächsische Gehwegkonflikt grotesk und bizarr.

In Ordnung: Niemand soll mehr den Augustusplatz zuparken

Verboten – aber auch störend? Autos parken in der zugeschneiten Nonnenmühlgasse. © Quelle: Privat

Eine Leipziger Initiative fordert den Rücktritt des Ordnungsbürgermeisters. Es wird nach Aussagen unter Eid gerufen. Das Wort Duldung erfährt eine Renaissance, wie es sie seit der Flüchtlingsbewegung 2015 nicht erlebt hat, gemeint sind nur dies Mal nicht Menschen, sondern Autos. Kein Auto ist illegal, möchte man nach Leipzig zurückrufen. Sogar rechtsfreie Räume soll es offenbar geben, bei dem Begriff dachte ich bisher an Duisburg-Marxloh, den Hamburger Steindamm oder den Berliner Straßenstrich. In dieser Debatte sind aber Kopfsteinpflasterstraßen in Leipziger Vorstädten gemeint.

Ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Gehwegdiskussion noch gewahrt?

Das ist er nicht, magisches Denken ist an die Stelle des Rationalitätsprinzips getreten. Die magische Denkfigur geht so: Wenn ich Autos nur oft genug einen Strafzettel hinhänge, gehen sie weg. Bloß: Das tun sie nicht. Wo sollen sie auch hin? Menschen brauchen Autos. Auch in Städten. Es wäre schön, sie bräuchten sie nicht, dem ist aber nicht so.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es ist verständlich, dass die Stadt Leipzig ihre Bewohner dazu erziehen will, mit der Straßenbahn zur, sagen wir, Thomaskirche zu fahren statt mit dem Auto. Nähert man sich mit einem solchen bloß dem Innenstadtring oder wagt man es gar in seiner Nähe kurz zu parken, reitet von irgendwo immer sofort eine Abteilung der Ordnungsamtskavallerie ein und pappt blitzschnell ein teures Ticket an die Windschutzscheibe. Ist in Ordnung, ist die Innenstadt. Niemand soll mehr den Augustusplatz zuparken.

Dann müsste man Radfahrer ebenfalls bestrafen – und zwar hart

Aber wo man wohnt, soll man parken dürfen. An diesen Orten ist ein Ordnungsamt mit Augenmaß doch wünschenswert, da ist es der Akteur, der Fairness herstellt. Das sehen aber nicht alle Bewohner der nämlichen Bezirke so. Einigen Berichten zufolge hat es in der letzten Zeit bürgerwehrähnliche Zusammenschlüsse aus Missvergnügten gegeben, die jeden Falschparker sofort und unverzüglich irgendeiner sanktionierenden Institution gemeldet haben, damit bestraft werde. Die Rache ist mein, ich will vergelten! Wahrscheinlich zögen die Missvergnügten eine Art kaserniertes Ordnungsamt vor, das nächstens Stunde um Stunde Patrouille reitet, um auch noch den allerletzten Gesetzesbrecher im abgelegensten Wendehammer seiner gerechten Strafe zuzuführen. Wohin kommen wir denn sonst!

Vor diesem gnadenlosen Recht sollten dann allerdings alle gleich sein. Dann müsste man Radfahrer, die so gern noch bei Rot über Ampeln rasen und damit vor allem sich selbst gefährden, ebenfalls bestrafen, und zwar hart. Was wäre mit denjenigen, die Rechts vor Links derart krass missachten, dass man als Autofahrer nicht mehr weiß, welcher Grad an Naivität ihnen zu eigen sein muss? Was soll geschehen mit solchen Radlern, die Radwege auf der falschen Straßenseite befahren? Ticket verteilen? Führerschein wegnehmen? Einsperren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Alternativen im Straßenverkehr sind folglich: Entweder law and order bis zur absoluten Verkehrsdystopie – oder ein tolerantes, menschliches Miteinander, wo man vielleicht nicht dauernd „Lasst ihn kreuzigen!“ brüllt.

In einer Diktatur der SUVs möchte ich nicht leben

In Berlin ist der Krieg auf den Straßen längst real. Autofahrer schreien oder spucken Radfahrer an und umgekehrt. Fußgänger schweben immer latent in Lebensgefahr. Sucht man einen Parkplatz, sollte man sich Essen mitnehmen. Fährt man nach oder – Gott bewahre – durch Mitte, egal mit welchem Gefährt, ist es ratsam, sich vorher zu sedieren oder einen Betablocker bereit zu halten. Autobahnen zeichnen sich in und um Berlin nicht dadurch aus, dass man auf ihnen besonders schnell fährt, sondern besonders langsam. Eine Perversion ist eingetreten: Der Straßenverkehr in Berlin behindert das Vorankommen, anstatt es zu ermöglichen. Kommen sich in Berlin in einer engen Straße zwei Autos entgegen, aber nicht aneinander vorbei, ist das wie bei einem Duell im Morgengrauen: Wer zuerst zuckt, verliert.

In Leipzig ist das (noch) anders. Jedes Mal, wenn ich nach Leipzig komme, freue ich mich darüber, wie entspannt der Straßenverkehr ist, abgesehen von der lebensgefährlichen Kreuzung vor dem Hauptbahnhof vielleicht. Dort sollte man selbst als Hauptstädter voller Todesverachtung nicht schnell über 13 Spuren und 23 Gleise sprinten, um die 15 nach Miltitz noch zu kriegen. Diese Kreuzung ist aber – soweit ich es beurteilen kann – eine Ausnahme. In Leipzig gelangt man noch rasch von A nach B. Man grüßt einander. Es ist herrlich. Wenn der Ton in dieser seltsamen Gehweg-Debatte aber so bleibt, wie er jetzt ist, kommen die Berliner Zustände schneller nach Leipzig als Ampeln auf dem Innenstadtring rot werden können.

ZEIT-Autorin Christina Rietz hat nie in Leipzig gelebt – würde es aber gern einmal. © Quelle: Privat

Denn der Gehwegkonflikt, so marginal er bei Lichte besehen scheint, ist ja nur ein Stellvertreterkrieg. In Wahrheit geht es darum, wie die alte Herrschaft der Autos gebrochen werden kann. Bei Revolutionen wird das ancien régime, ist es erst mal abgeräumt und gehängt, gern durch eine neue Diktatur ersetzt. In einer Diktatur der SUVs möchte ich nicht leben – aber in einer der Lastenfahrräder auch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christina Rietz, geboren 1985, ist Redakteurin bei der ZEIT im Ressort Christ & Welt.

Von Christina Rietz