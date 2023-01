﻿Leipziger Genossenschaft Lipsia erhöht 2023 keine Kaltmieten

Der Schritt soll rund 8000 Haushalte entlasten, die bereits Inflation und höhere Energiekosten tragen müssen. Die Leipziger Wohnungsgenossenschaft Lipsia wird 2023 keinerlei Kaltmieten anheben. Lediglich nach aufwendigen Modernisierungen komme man an Anpassungen nicht vorbei, erklärte der Vorstand.

Leipzig. Trotz erheblich gestiegener Kosten will die Leipziger Genossenschaft Lipsia 2023 die Kaltmieten in ihren rund 8000 Wohnungen nicht antasten. „Bei uns wird es auch in diesem Jahr keine Mieterhöhungen im Bestand geben“, erklärte die Vorstandsvorsitzende Nelly Keding. Der Verzicht auf theoretisch zulässige Anhebungen solle die Mitglieder und Mieter entlasten. Aktuell liege der Durchschnittswert bei günstigen 5,30 Euro je Quadratmeter und Monat, bei den seit 2008 errichteten Neubauten seien es 8,52 Euro.