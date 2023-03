﻿Leipziger Gericht will Netflix-Doku über „Shiny Flakes“ im Prozess anschauen

Maximilian Schmidt in der Netflix-Doku "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“.

Leipzig. Das Landgericht Leipzig will im Prozess gegen den als Kinderzimmer-Dealer bekannten Maximilian Schmidt (28) auch die Netflix-Dokumentation über den Erfinder des Drogen-Onlineshops „Shiny Flakes“ in Augenschein nehmen. Der Leipziger soll sich spätestens im November 2018 mit seinen Mitangeklagten zusammengeschlossen haben, um über die Plattform www.candylove.to von Leipzig aus einen Online-Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. In „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“, der Doku des Streamingdienstes, geht es vor allem um sein erstes illegales Start-up, mit dem Schmidt 2015 aufgeflogen war. Allerdings deutete sich in dem Film auch schon an, dass die Ermittler den Leipziger erneut wegen Drogenhandels im Visier haben.

Ob der Film innerhalb der Beweisaufnahme im aktuellen Prozess angesehen werden kann, ist nach Angaben des Gerichts noch unklar. Die zuständige Strafkammer bemühe sich um einen direkten Kontakt mit dem Streamingportal, sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr im Prozess, bisher ohne Erfolg. Unter anderem geht es um die Frage, ob die Nutzungsbedingungen eine Aufführung des Films innerhalb einer öffentlichen Hauptverhandlung gestatten. Eine Vernehmung von Netflix-Verantwortlichen sei aber nicht geplant, stellte das Gericht klar.

Der Hauptangeklagte hatte am Montag eine umfangreiche Erklärung zu den Anklagevorwürfen abgegeben und seine Mitwirkung an „Candy Love“ eingeräumt. Er hatte allerdings bestritten, Kopf der Bande gewesen zu sein, wovon die Staatsanwaltschaft bislang ausgeht.