﻿Leipziger Gewandhaus erhöht Eintrittspreise: Die Linken lehnten ab

Leipzig. Kultur-Fans aufgepasst: In der Ratsversammlung am Mittwoch haben Leipzigs Abgeordnete mitunter Entscheidungen gefällt, die den Kultur-Betrieb betreffen. Eine Übersicht.

Comeback für Classic Open

Die Peter-Degner-Stiftung hat der Stadt angeboten, die beim Deutschen Patentamt eingetragene Marke „Classic Open“ wieder verwenden zu dürfen. Die Markenrechte werden nun unentgeltlich übertragen. Ab 2024 soll das Sommermusikfestival auf dem Markt „Classic Open - Leipzig ist Musik - Leipzig macht Musik“ heißen. Der im Januar 2020 verstorbene Impresario Peter Degner hatte „Classic Open“ 1995 kreiert. Die Stiftung will ab 2024 für zunächst vier Jahre 10.000 Euro für das Festival bereitstellen. Das Marktamt wird das Festival Anfang 2023 neu ausschreiben, die Dienstleistungskonzession soll dann für den Zeitraum 2024 bis 2027 vergeben werden.

Mehr Geld für Umbau in der Oper

Die Erneuerung der Inspizientenanlage in der Leipziger Oper – das Herzstück der Aufführungstechnik – ist aufwändiger als ursprünglich prognostiziert. Die Technik ist in Teilen mehr als 20 Jahre alt, das Leitungsnetz stammt noch aus der Zeit der Eröffnung des Opernhauses vor mehr als 60 Jahren. Von der Inspizientenanlage aus werden Licht, Ton, die gesamte Koordination der Bühnen- und Maschinentechnik sowie alle Künstlereinsätze gesteuert. Hierfür werden zwei neue Bedienpulte, Lautsprecher und eine Verkabelung, die für digitale Signalübertragung ausgelegt ist, notwendig. Notwendig ist auch eine sicherheitsrelevante Videoanlage. Die Detailplanung sieht vor, die Anlage nun statt in einer in zwei Sommerspielpausen 2023 und 2024 erfolgen. Die Kosten erhöhen sich um 4,3 auf 7,74 Millionen Euro. Die Spielzeitpausen im Sommer 2023/24 werden für die lärmintensiven Arbeiten des eigentlichen Einbaus der neuen Technik, der Leitungen und der Brandschutzmaßnahmen genutzt. Die gesamte neue Inspizientenanlage geht im August 2024 in Betrieb.

Höhere Eintrittspreise im Gewandhaus

Das Leipziger Gewandhaus erhöht ab Spielzeit 2023/24 die Eintrittspreise. Begründet wird dies mit steigenden Sach- und Personalkosten, etwa für Energie und Druckerzeugnisse, mit höheren Vergütungen für Dienstleistungen aufgrund von Tarifsteigerungen in den jeweiligen Branchen sowie mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes (zum Beispiel Besucherservice, Reinigung). Ein Ticket in der Preisgruppe 1 kostet dann beispielsweise 61 statt 55 Euro, das Anrecht in dieser Preisgruppe für Sonntag 132 statt 120 Euro, mit Leipzig-Pass 90 statt 84 Euro. Das Einzelticket in der Preisgruppe 5 bleibt bei sechs Euro. Die Linken lehnten ab: „Der Zeitpunkt für Ticketerhöhungen ist ungünstig“, so Mandy Gerth (Die Linke). Zuerst müsse das Publikum aus Vor-Corona-Zeiten zurückgewonnen werden.

Von Mathias Orbeck/flp