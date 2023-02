Plötzlich reich: Lottogewinner erzielt fast 2,5 Millionen Euro in Leipzig

Am Wochenende ist in Leipzig ein bisher unbekannter Glückspilz über Nacht Millionär geworden. Laut Lottogesellschaft hat die Person am Samstag knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen.

Leipzig. Über Nacht zum Multimillionär: So ist es am Wochenende einem bisher unbekannten Glückspilz ergangen, der am Samstag in einer Leipziger Annahmestelle einen Lotto-Sechser von 6aus49 knackte. Laut Sachsenlotto gehen damit 2.472.227,70 Euro an den anonymen Glückspilz.

Der Gewinner habe seinen Spielschein am vergangenen Freitag mit 12 Tipps in Leipzig abgegeben. Sein Gewinn habe im siebten Tippfeld gewartet, hieß es.

„Der frisch gekürte Millionär hat ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt und ist damit für die Lotto-Gesellschaft anonym“, teilte Sachsenlotto am Montag mit. Daher müsse er seinen Gewinn noch selbst anmelden; das sei seit Wochenbeginn möglich.