﻿Leipziger Gießerstraße ab Montag gesperrt – Leitungsbau beginnt

Gießerstraße: Dort beginnen am Montag gleich an zwei Stellen Arbeiten an einer Fernwärmetrasse. In der Gießerstraße 14 wird bis zum 25. August die Fahrbahn nach Norden in Höhe der Industriestraße halbseitig gesperrt. Eine Umleitung führt über Naumburger, Engert- und Karl-Heine-Straße. Komplett gesperrt wird die Trasse in Höhe der Creuzigerstraße 5-7. Dort führt bis zum 8. September eine Umleitung in Richtung Süden über Antonien- und Dieskaustraße. Der Verkehr nach Norden fließt in dieser Zeit über Dieskau-, Zschochersche und Limburgerstraße.