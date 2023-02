﻿ Besucheransturm im Leipziger Grassi: „Als hätte sich das Interesse aufgestaut“

Tag der offenen Tür in den Museen im Grassi in Leipzig: Restaurantorin Carola Grundmann gibt einen Einblick in ihre Arbeit.

Leipzig. Manchmal ist es gerade der Schmutz, der die Geschichte erzählt. „Dann lassen wir den Dreck lieber dran“, erklärt Holz-Restauratorin Bernadett Freysoldt. Am Tag der offenen Tür der drei Grassi-Museen öffneten neben den Ausstellungsräumen am Sonntag auch die Werkstätten im dritten Stock, wohin man als Museumsgast sonst nicht gelangt. Freysoldt erzählt von einem Gitterkorb, der zum Fischen genutzt wurde und an dem noch Schlamm haftet. „Gebrauchsspuren interessieren uns sehr“, fügt Vanessa Kaspar an, Leiterin der Restaurierungsabteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Raum weiter bearbeitet die Keramik-Fachfrau Carola Grundmann eine Grabbeigabe aus der Zeit der chinesischen Tang-Dynastie (7. bis 10. Jahrhundert): ein Mensch, der auf einem Pferd sitzt. Auch sie findet Material, das ursprünglich nicht zur Figur gehörte. Vermutlich in den 1950er-Jahren klebte jemand Keramik jüngeren Datums mit einem Holzkitt in eine Lücke und schmierte zur Stabilisierung Ton darunter. „Da war ich echt überrascht“, sagt Carola Grundmann. Sie machte es rückgängig. „Es geht beim Restaurieren nicht darum, etwas zu vertuschen.“ An archäologischen Objekten fehle nun mal häufig etwas. Das dürfe man auch sehen.

Nicht nur sehen – auch hören, fühlen, ausprobieren: Gut 6000 Gäste zählten die drei Grassi-Museen für Völkerkunde, für Musikinstrumente und für Angewandte Kunst an ihrem ersten Tag der offenen Tür seit 2019. „Als hätte sich das Interesse der Leute aufgestaut“, sagt Anett Lamprecht, stellvertretende Direktorin des Grassi-Museums für Angewandte Kunst. Diesmal wolle man vor allem das Geschehen hinter den Kulissen transparent machen. Im sogenannten „Care Room“ führen Forscherinnen und Forscher des „Daphne-Projekts“ vor, wie sie seit drei Jahren den Grassi-Bestand digitalisieren. Museologin Marlene Nagel fotografiert gerade ein Paddel vom Rio Negro, das seit 1901 zur Sammlung gehört. „Jetzt müssen wir noch herausbekommen, von wo genau und aus welcher Zeit das Paddel stammt“ – keine Kleinigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine FFP3-Maske, die nichts mit Corona zu tun hat

Ihr Schutzanzug, die Handschuhe und FFP3-Maske haben nichts mit Corona zu tun: Etliche Exponate wurden irgendwann mit gesundheitsschädlichen Schutzmitteln behandelt. Auch die Frage, wie ein Museum seine Objekte vor Umwelteinflüssen bewahrt, ohne neue Probleme zu schaffen, besprechen die Fachleute am Tag der offenen Tür mit den Gästen.

Lesen Sie auch

So wären die „Sinneslandschaften“, die ein Berliner Digitalkunst-Studio namens „Schnelle bunte Bilder“ im Erdgeschoss installiert hat, kein geeigneter Ort für den japanische Reise-Altar aus der Edo-Zeit (17. bis 19. Jahrhundert), den Astrid Manghietr drei Etagen darüber seit Wochen mit detektivischer Hingabe restauriert: Die Deckel weisen ohnehin bereits Lichtschäden auf. „Aber“, betont Besucherin Sabine Bölling unten im flimmernden Zimmer, „für uns ist der Lichtraum jetzt genau das Richtige“. Vier Kinder, drei Muttis – so haben sie sich ins Grassi aufgemacht und können ihrer Energie nun freien Lauf lassen. Das würde auch der achtjährige Klemens gern tun. Er ist leidenschaftlicher Posaunist und begutachtet nebenan im Musikinstrumenten-Museum eine Bass-Posaune von 1841. Sie ist anderthalb Mal so groß wie er – und hinter Schutzglas. Immerhin soll sie kein Fall für die Metall-Werkstatt werden.

„Bitte nicht“, seufzt dort kurze Zeit später ein Besucher. Er kommentiert damit die Tatsache, dass hier einige Geräte aussehen und klingen wie beim Zahnarzt. „Mit meinem Ultrasteinmeißel könnte ich auch Zahnstein entfernen“, ulkt Restaurator Uwe Grunwald. Macht er aber nicht. Stattdessen befreit er zum Beispiel alten Metallschmuck von den Spuren der Korrosion. Aber auch hier gilt: nicht zu gründlich. „Sonst sieht der Armreif am Ende wie neu aus“, sagt Grunwald. „Und das wollen wir wiederum nicht.“ Der Zahn der Zeit – er gehört unbedingt zur Geschichte.