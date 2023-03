﻿Leipziger GRK Gruppe entwickelt Wohnquartier in Taucha – und fasst weitere Städte im Umland ins Auge

Die GRK Gruppe mit Sitz in Leipzig investiert in Taucha – und hat zwei Ankäufe getätigt. In der Lindnerstraße soll ein Wohnquartier entwickelt werden, auch an einem weiteren Standort gab es einen Zukauf. Es sei nicht der letzte Zuwachs im Leipziger Umland, heißt es beim Unternehmen. Weitere Städtenamen kursieren bereits.

Objekt in der Lindnerstraße in Taucha: Die GRK Gruppe will das Areal zu einem „modernen Wohnquartier entwickeln“.

Taucha/Leipzig. Die Leipziger GRK Gruppe investiert im Umland der Großstadt – und hat den Erwerb neuer Wohneinheiten bekanntgegeben, darunter in Taucha. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um zwei Standorte in der Parthestadt: Zum einen ein aus vier Gebäuden bestehendes Ensemble in der Lindnerstraße 17-33 aus dem Jahr 1928; zum anderen um eine Wohnimmobilie mit 51 Wohnungen aus dem Jahr 1938.

In der Lindnerstraße beabsichtigt die GRK, „das Objekt unter Berücksichtigung der vorhandenen Mieterstruktur zu einem modernen Wohnquartier zu entwickeln“, wie es hieß. Es handelt sich demnach um denkmalgeschützte Bauten mit einer Wohnfläche von insgesamt 3500 Quadratmetern, zuletzt genutzt als betreutes Wohnen. Die drei bis vierstöckigen Häuser beherbergen nach Angaben der GRK derzeit 71 Wohneinheiten zum Großteil mit Balkon, darunter Zwei- und vereinzelt Einzimmerwohnungen.

Anwesen in Taucha hat eine Größe von 5700 Quadratmetern

Gegenwärtig würden erste Baumaßnahmen in den unbewohnten Einheiten durchgeführt, damit diese kurzfristig neu vermietet werden könnten, erklärte das Immobilienunternehmen. Der Leerstand liege aktuell bei 20 Prozent und sei in Vermietung beziehungsweise Vermietungsvorbereitung. „Die Mieter können, soweit sie es selbst möchten, in ihren Wohnungen bleiben“, hieß es in diesem Zusammenhang.

Im Rahmen des Projekts sei auch vorgesehen, die Grundrisse einiger Wohnungen so zu verändern, dass größere Einheiten mit mehr Zimmern entstehen. Im Hof des Grundstückes soll die ehemalige Tagespflegeeinrichtung zu „modernen Wohnungen“ umgebaut werden. Hier seien vier kompakte Wohneinheiten geplant. Insgesamt hat das Anwesen eine Größe von 5700 Quadratmetern.

„Wir freuen uns über den Erwerb der Liegenschaft für unseren Wohnungsbestand und dass wir die sanierten Wohnungen kurzfristig dem Mietmarkt zur Verfügung stellen können. Die Neuvermietung wird kurzfristig starten“, kündigte Peter Wolf, Geschäftsführer der GRK Gruppe, an. Wie es von der GRK hieß, habe sich Taucha „in den vergangenen Jahren nicht nur als gefragte Wohngegend mit intakter Infrastruktur, sondern auch als Wirtschaftsstandort mit hoher Unternehmensdichte einen Namen gemacht“.

Die Adresse vom zweiten Ankauf wird noch nicht genannt

Zum zweiten Erwerb äußerte sich die GRK zurückhaltender. Die Rede ist hier von 51 Wohnungen, eine Adresse wurde zunächst nicht genannt. Auf Nachfrage der LVZ hin hieß es, der genaue Standort könne auf Wunsch des Verkäufers „nicht vor dem Besitz- und Nutzungsübergang kommuniziert werden.“ Zu den weiteren Plänen am Objekt hieß es, die GRK Gruppe werde Balkone anbauen „sowie gegebenenfalls die Fassade sanieren und die Außenanlagen gestalten“. Einer entsprechenden Mitteilung zufolge bleiben die Mietverträge unverändert bestehen. Auf Nachfrage erklärte das Unternehmen schließlich, dass die aktuelle Hausverwaltung durch die GRK-ImmoWert GmbH abgelöst werden soll. Verkäufer ist demnach ein institutionelles Immobilienunternehmen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Jüngst hatten die Leipziger weitere Ankäufe im Leipziger Umland vermeldet, Wohnraum wird im Speckgürtel der Großstadt immer beliebter. Dazu zählt der Ankauf eines Wohn- und Geschäftshauses mit 16 Wohnungen und sechs Gewerbeflächen in Kitzscher sowie einer Wohnanlage mit 29 Wohnungen in Borsdorf (jeweils Landkreis Leipzig).

Es dürfte indes nicht der letzte Ankauf des privaten Immobilienverwalters gewesen sein: Man wolle den „erfolgreichen Wachstumskurs“ auch in Zukunft durch weitere Zukäufe festigen, erklärt dieser. Das Umland von Leipzig sei ein „boomender Wohn- und Wirtschaftsstandort mit sehr positiven Perspektiven“. Details zu möglichen weiteren Zukäufen wurden zunächst nicht bekannt, nur so viel verlautete vonseiten der GRK: Man nehme insbesondere die Standorte Taucha, Borsdorf, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Zwenkau, Rötha, Böhlen und Borna in den Blick.