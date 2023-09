﻿Leipzigs Großvermieter LWB baut 80 Senioren-Apartments in Mockau

Leipzig. Gegenüber vom Mockauer Einkaufszentrum und der Mockauer Post errichtet die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) eine neue Heimstatt für Senioren. 80 Apartments plus Betreuungsangebote im Erdgeschoss sind für die Abrissfläche vorgesehen, auf der früher ein Hochhaus stand. Die künftigen Gebäude zählen jedoch nur fünf Geschosse. Es handelt sich um Holzhybridhäuser, wobei der gesundheitsfördernde Baustoff Holz ab dem ersten Stock zum Einsatz kommt und auch an der Fassade sichtbar sein wird.

Laut den Statistikern im Rathaus ist in Leipzig bereits jede vierte Bürgerin beziehungsweise jeder vierte Bürger 60 Jahre oder älter. Deshalb starte die LWB nun auch den Neubau seniorengerechter Anlagen, erklärte Doreen Bockwitz, Geschäftsführerin für Wohnungswirtschaft und Bau. Die Apartments in der Mockauer Straße 118 seien mit anderthalb oder zwei Räumen konzipiert und barrierefrei. „Sie verfügen beispielsweise auch über breite Gänge für eine Rollstuhlnutzung, bodengleiche Duschen, breite Türrahmen und leicht zu öffnende Fenster sowie Hauseingänge.“

Pflegedienst und Betreuungsangebote im Erdgeschoss

Zur Fertigstellung 2025 ziehen im Erdgeschoss eine ambulante Tagespflege und ein Stützpunkt für einen ambulanten Pflegedienst ein. Außerdem werden dort Flächen für Betreuung und Beschäftigung geschaffen, so Finanzgeschäftsführer Kai Tonne. Das kommunale Unternehmen verfüge in Leipzig bisher über 14 Wohnanlagen mit speziellem Seniorenservice in Altbauten. „Das heißt, dass in diesen Häusern auch Pflegedienste oder Vereine mit ihren Betreuungsleistungen zu Hause sind.“

Fünf Etagen erhalten die neuen Häuser für Senioren in der Mockauer Straße 118. © Quelle: Thoma Architekten

Insgesamt seien weit mehr als die Hälfte der 36 733 LWB-Wohnungen über Fahrstühle erreichbar. Darunter gebe es 7000 barrierearme Einheiten für Menschen, die eingeschränkt mobil sind. Das aktuelle Projekt in Mockau, wo die Baufirma Otto Wullf gerade die Bodenplatte fertigstellt, erfülle noch viele weitere Anforderungen – unter anderem an klimafreundliches Bauen und Sicherheit im Alter.

„Genauso wichtig wie neue Kitas oder die Entwicklung von familienfreundlichen Quartieren ist es, gute Wohnlösungen für Seniorinnen und Senioren zu schaffen“, sagte Aufsichtsratschef und Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Dazu gehöre ein passendes Umfeld, das in Mockau durch viele Dienstleister in der Nähe und guten ÖPNV-Anschluss gegeben sei.

LVZ