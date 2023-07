Grüne wollen Leipizgs Friedhöfe aufwerten – und gegen Trockenheit wappnen

Leipzig. Der Leipziger Südfriedhof ist bewusst auf einem Kiesboden angelegt worden, um die Vergänglichkeit des Lebens zu untermauern. Wenn es regnet, sickert viel Wasser hinweg, welches den Bäumen und Sträuchern fehlt. Bei fehlendem Regen und anhaltender Trockenheit wird dies immer mehr zum Problem. Verschiedene Parasiten machen den Bäumen auf den Friedhöfen, wie in allen Parks, zu schaffen.

So sind Ahornarten durch die Rußrindenkrankheit, Eschen durchs Eschentriebsterben befallen. Auf allen kommunalen Friedhöfen mussten in den vergangenen vier Jahren etwa 2000 Bäume der Axt oder Kreissäge weichen. Das sind nahezu 15 Prozent des Bestandes. Doch auch einige Grabmale, die Geschichte(n) vieler berühmter Persönlichkeiten aus der Leipziger Historie erzählen, verfallen allmählich.

Die Abteilung Friedhöfe des Amtes für Stadtgrün und Gewässer bemüht sich zwar, das Schlimmste zu verhindern. Und auch die Paul-Benndorf-Gesellschaft um ihren Vorsitzenden Alfred E. Otto Paul lässt regelmäßig Grabmale restaurieren. Doch es reicht nicht. „Die Friedhofsmauer mit verschiedenen Grabmalen ist wunderschön. Wer da lang geht, sieht aber, wie der Zahn der Zeit an ihr ordentlich genagt hat“, sagt Jürgen Kasek, der umweltpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat.

Die Grünen wollen Friedhöfe in Leipzig aufwerten – Stadtrat Jürgen Kasek sorgt sich auch um den Zustand von Grabmalen und der Friedhofsmauer auf dem Südfriedhof. © Quelle: André Kempner

Ein geschützter Raum für Trauernde

„Der Friedhof ist ein Kleinod, das Geschichte und Geschichten trägt. Er dient als würdevoller Ort der letzten Ruhe der Verstorbenen und bietet einen geschützten Raum für trauernde Menschen“, argumentiert Kasek. Doch der Unterhalt denkmalgeschützter Grabmale und Gebäude, die Sicherung von Mauern und Grabmalen, die Bewirtschaftung nicht benötigter Flächen sowie veränderte klimatische Bedingungen stellen Friedhöfe vor riesige Herausforderungen.

Die Grünen wollen daher die Stadtverwaltung beauftragen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Erhalt, die Aufwertung und die Entwicklung der städtischen Friedhofsflächen sichern. „Jeder städtische Friedhof ist auch eine besondere Parkanlage, in der sich Menschen aufhalten“, so der Grünen-Politiker. Die Friedhöfe seien wichtig für Stadtklima und Artenvielfalt. „Deshalb müssen wir schauen, welche Bäume und Sträucher besser mit einer lang anhaltenden Trockenheit zurechtkommen und diese dann pflanzen.“

Blick auf den Südfriedhof mit dem Krematorium. Noch in diesem Jahr will die Stadtverwaltung dem Rat ein denkmalpflegerisches Konzept für diese Hauptachse vorlegen. © Quelle: André Kempner

Dabei geht es nicht nur um den Südfriedhof. Auf dem alten Johannisfriedhof hinter dem Grassi-Museum am Johannisplatz ruhen ebenso viele bekannte Persönlichkeiten der Leipziger Geschichte. Zwischen 1536 und 1846 war er die alleinige Begräbnisstätte der Stadt. Doch viele Grabmale sind in einem schlechten Zustand. So sind beispielsweise Abteilungswände durchnässt, viele wertvolle Epitaphien gefährdet. Doch auch der gärtnerische Pflegezustand lässt viele Wünsche offen. Die Grünen halten daher eine Bestandsaufnahme für alle sieben kommunalen Friedhöfe für notwendig.

Die Leipziger Grünen, hier der umweltpolitische Sprecher Jürgen Kasek, wollen Friedhöfe in Leipzig aufwerten. Es soll eine Gesamtkonzeption entstehen, die auch beschreibt, welche Bäume künftig gepflanzt werden sollen, damit der Friedhof als Park besser gegen die Trockenheit gewappnet ist. © Quelle: André Kempner

Daraus soll dann „ein großer Plan“ entstehen, um den Investitionsbedarf zu ermitteln. Ein besonderes Augenmerk solle dabei auf dem Erhalt und die Weiterentwicklung von Grünflächen, auf Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, auf ökologischen Pflegemaßnahmen, auf Baumnach- und –neupflanzungen sowie auf dem Ausbau von Baumbestattungen liegen. In Leipzig gibt es 45 Friedhöfe, davon sieben in kommunaler Trägerschaft, zwei jüdische Friedhöfe und 36 in kirchlicher Trägerschaft. Die Grünen wollen, dass die Stadt die nicht-städtischen Betreiber unterstützt, ebenfalls eine Strategie für die weitere Entwicklung der Friedhöfe vorzulegen.

Denkmalpflegerisches Konzept für Hauptachse am Nordtor

Der Stadtrat wird nach der Sommerpause über dieses Thema debattieren. Noch in diesem Jahr will die Stadtverwaltung übrigens ein denkmalpflegerisches Konzept für die Entwicklung der Hauptachse zwischen dem Nordtor und dem Trauerhallenkomplex, inklusive ehemaliger „Sozialistischer Ehrenhain“ vorlegen. Die CDU hatte kritisiert, dass die Gedenkanlage für die Opfer der Gewaltherrschaft 1945-1989 in einer der abgelegensten Ecken des Südfriedhofes steht und daher eine Verlegung vorgeschlagen. Dadurch sollte an prominenterer Stelle an die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert werden. Die Verwaltung verweist aber darauf, dass die Urnen der Opfer dort bestattet sind, der Standort der Grab- und Gedenkanlage daher unveränderbar sei. Die Anlage wurde 2017 grundhaft instandgesetzt.

