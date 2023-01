﻿Leipzigs Grüne fordern: „Gebt Dächer frei für mehr Solaranlagen“

In Leipzig haben die kommunalen Stadtwerke schon mehrere Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Gebäuden errichtet. Die Grünen fordern nun, bis Jahresende eine Gesamtübersicht zu erstellen, auf welchen kommunalen Dächern in Leipzig noch Flächen vorhanden sind.

Leipzig. Die Feuerwache Nord im Gutsweg und die Grundschule am Grünen Gleis in der Baumannstraße gehören bereits zu jenen städtischen Einrichtungen, die mit neuen Photovoltaikanlagen ausgestattet worden sind. Bei Neubauten der Stadt, vor allem Schulen, ist dies in der Regel ebenso wie bei Komplettmodernisierungen immer vorgesehen. Doch auf Leipzigs Dächern – darunter auf kommunalen Liegenschaften – schlummert noch ein erhebliches, bislang ungenutztes Potential für Solaranlagen. Das wollen Leipzigs Grüne ändern, die auch versiegelte Flächen wie Parkplätze in den Blick nehmen

Sie planen die Verwaltung bis Ende 2023 zu beauftragen, das Gesamtpotential der Dächer und Flächen (nach Statik, Größe, Ausrichtung, Verschattung) für Photovoltaik aufzulisten. „Es ist unstrittig, dass wir im Sinne der Energiewende und des Klimaschutzprogramms schnell vorankommen müssen – da rücken kommunale Flächen immer mehr ins Auge“, erklärt Grünen-Fraktionschef Tobias Peter die Initiative. Die Stadt sei ohnehin dabei, bis zum 4. Quartal 2023 ihr Solardachkataster zu überarbeiten.

Grünenchef Peter: Dächer für externe Anbieter freigeben

Dabei arbeitet die Leipziger Kommunale Energieeffizienz GmbH (LKE) – eine Tochter der Leipziger Stadtwerke – bereits daran, kommunale Dächer mit Solaranlagen zu bestücken. Eine Zielvorgabe des Stadtrates ist dabei nach einem SPD-Antrag vom Herbst 2022, dass sie die ersten Jahre jeweils 25 Anlagen pro Jahr schafft.

Bereits im Rahmen der Haushaltsverhandlungen wurden hierfür zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. „Unser Eindruck ist allerdings, dass wir mit der LKE, die begrenzte Ressourcen hat, nur unzureichend vorankommen“, so Peter. Deshalb sei es wichtig, die Dächer für externe Anbieter sowie Energiegenossenschaften oder Bürgersolaranlagen freizugeben. Dafür müsste das Potenzial aber erst einmal erfasst sein.

Solarbranche kämpft mit Lieferschwierigkeiten

Hinzu kommt: Die Branche hat immer häufiger mit Fachkräftemangel, Materialmangel und Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Peter: „Deshalb ist es besser, auf viele Akteure zu setzen, die über Leipzig hinaus bestehende Kontakte nutzen können.“ Das Freigeben städtischer Dachflächen sei im Sinne des noch zu erarbeitenden Klimastadt-Vertrages, den Leipzig als Modellkommune des EU-Projekts „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030“ ausarbeiten wird. Um Klimaneutralität zu erreichen, braucht es das Zusammenwirken der gesamten Stadtgesellschaft.

Dafür sei zunächst eine Bestandsaufnahme nötig. Schließlich sei nicht jedes Dach geeignet – etwa durch Verschattung, die Statik oder notwendige Sanierungen, die noch ausstehen. Deshalb sei eine Strategie nötig, was die LKE realistisch leisten kann. Die Grünen wollen in die Prüfung auch Parkflächen – etwa die kommunalen Park&Ride-Flächen einbeziehen.

„Es muss klar sein, ob sie in absehbarer Zeit bebaut werden sollen oder Bestand haben. Auch hier sollte es Vorrang für LKE geben“, so Peter. Dafür gebe es technische Lösung, wie die Überdachung einzelner Parkflächen. Das sei für die angestrebte Klimaneutralität ebenso wichtig wie versiegelte Flächen zu begrünen.