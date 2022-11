Leipziger Grundschüler suchen Klassenmaskottchen: Wer hat Eule Mona gesehen?

Leipzig. Die Klasse 4 d der Leipziger Grundschule am Addis-Abeba-Platz sucht verzweifelt ihr Klassenmaskottchen, Eule Mona. Das Kuscheltier begleitet die Schülerinnen und Schüler schon seit vielen Jahren. Jetzt ist Mona verloren gegangen und wird von den Kindern schmerzlich vermisst.

Zuletzt gesehen wurde die Handpuppe am Freitag, den 18. November, vor dem Schreibwarengeschäft Rothstift in der Karl-Liebknecht-Straße in der Leipziger Südvorstadt. Wie Klassenlehrerin Katharina Risse erzählt, wurde die Eule wie jedes Wochenende von einem Schulkind mit nach Hause genommen. Die Familie, bei der Mona das Wochenende verbrachte, habe das Kuscheltier höchstwahrscheinlich beim Aussteigen aus dem Auto verloren, so die Lehrerin.

Aufruf in den Sozialen Medien

Doch es gibt Hoffnung. Nach dem Aufruf in den sozialen Medien unter dem Hashtag #monawirdvermisst ist ein Hinweis eingegangen: Ein Tag nach ihrem Verschwinden wurde das Kuscheltier noch auf einer Fensterbank in der Hohen Straße gesehen. Doch nun ist die Eule verschwunden.

„Wir hoffen sehr, dass Mona zu uns zurückkommt. Es hängen so viele Erinnerungen an ihr“, so Katharina Risse. Das Kuscheltier war bei der Einschulung und auf jeder Klassenfahrt dabei. In der schwierigen Pandemie-Zeit hat das Maskottchen Mut gemacht und so manche Quarantäne begleitet. Die Klasse habe über viele Jahre gemeinsam ein Tagebuch mit Texten und Fotos von Eule Mona erstellt, erzählt die Lehrerin.

Wer das Kuscheltier findet, kann es direkt in der Grundschule am Addis-Abeba-Platz oder im Geschäft Rothstift abgeben. Klassenlehrerin Katharina Risse stellt auch eine Belohnung für den Findner oder die Finder in Aussicht.

Von lg