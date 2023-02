﻿Leipziger Handelshochschule: Rektor Stephan Stubner tritt zurück

Überraschung an der HHL Leipzig Graduate School of Management: Stephan Stubner legt mit sofortiger Wirkung sein Amt als Rektor nieder. Der 48-Jährige bleibt aber Management-Professor an der Wirtschaftshochschule.

Leipzig. Stephan Stubner tritt überraschend von seinem Amt als Rektor der Handelshochschule Leipzig (HHL) zurück. Der 48-Jährige gebe die Aufgabe „mit sofortiger Wirkung aus familiären Gründen“ ab, teilte die HHL Leipzig Graduate School of Management am Dienstag mit. In einem Schreiben an den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung habe er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten bedankt. Stubner bleibt Professor an der HHL. Nach einer Auszeit werde er in die Forschung und Lehre zurückkehren, heißt es.

„Natürlich respektieren wir seine Entscheidung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm als Lehrstuhl-Inhaber für Strategisches Management und Entrepreneurship im Digitalen Zeitalter“, sagte HHL-Kanzler Tobias Dauth. „Stephan Stubner hat als Professor, Gründer und Business Angel das Thema ,Unternehmertum‘ an der HHL und darüber hinaus vorangebracht“, bedankte er sich. Das mehrstufige Verfahren zur Amtsnachfolge werde zeitnah in Angriff genommen.

Vom HHL-Studenten zum HHL-Rektor

Stubner, geboren 1974 in München, gehörte in den 1990er-Jahren als Student zu einem der ersten Jahrgänge der HHL nach deren Neugründung als private und zugleich staatlich anerkannte Hochschule. Nach dem Studium war er Mitgründer einiger Start-ups – unter anderem der Hotel-Vergleichsplattform Trivago. Er begann dann jedoch eine Karriere in der Wissenschaft. Im Jahr 2007 kehrte er als Assistent an die die privatwirtschaftlich betriebene Leipziger Wirtschaftshochschule zurück. 2013 erhielt er eine Professur, 2017 wurde er Rektor.