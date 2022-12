﻿Leipziger Hauptbahnhof bekommt eine Fahrrad-Garage

Die Fahrradbügel am Leipziger Hauptbahnhof reichen seit Jahren nicht aus. Nun dürfen Berufspendler, die mit dem Rad zum Zug fahren, auf Entspannung hoffen. Was genau geplant ist – hier die Details.

So ähnlich wie hier am Hauptbahnhof Mainz könnten die Doppelstockparker auf dem Leipziger Hauptbahnhof auch aussehen. Das Fahrradparkhaus mit rund 1000 Stellplätzen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wurde im vergangenen Jahr eröffnet.

Leipzig. Mit dem Fahrrad zum Zug: Was so einfach klingt, müssen sich Radfahrer in Leipzig zweimal überlegen. Zwar gibt es mittlerweile viele Radwege, die ins Zentrum der Stadt führen. Doch die Abstellmöglichkeiten für die Bikes gerade am Hauptbahnhof sind – gelinde ausgedrückt – eine Katastrophe. Weil nicht genug Fahrradbügel existieren, ketten viele Leipziger ihre Drahtesel dort nicht selten an Geländer und Masten oder sie lehnen sie einfach an eine Wand.

Im neuen Jahr dürfte sich die Situation allerdings etwas entspannen. Dann nämlich wird im Hauptbahnhof eine Fahrradgarage errichtet. „Auf dem ehemaligen Gleis 1 sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2023 rund 170 Stellplätze in Form von kostenfrei nutzbaren Doppelstockparkern entstehen“, teilte das kommunale Verkehrs- und Tiefbauamt jetzt auf Anfrage der LVZ mit. Solche Abstellstationen, die ein platzsparendes Stapeln der Räder auf zwei Ebenen ermöglichen, gibt es zum Beispiel schon an den Hauptbahnhöfen von Erfurt und Mainz.

Hoffnungslos überfüllt: Die Parkbügel am Leipziger Hauptbahnhof reichen gerade mal für 550 Fahrräder. © Quelle: André Kempner

Am Erfurter Hauptbahnhof gibt es seit dem vergangenen Jahr eine Abstellstation für 1000 Fahrräder. © Quelle: Martin Schutt/dpa

Die Anlage wird über das Förderprogramm Bike+Ride-Offensive – eine Kooperation von Deutscher Bahn, Bund und Kommunen – finanziert. Damit können deutschlandweit an Bahnhöfen 100.000 Bike+Ride-Plätze entstehen. Die Radabstellanlagen sollen Berufspendler dazu motivieren, für den Weg zwischen Wohnung und Bahnhof vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen.

Die Station im Leipziger Hauptbahnhof ist das erste entsprechende Projekt aus dem Radverkehrsaktionsplan 2021/22, den der Stadtrat Anfang vergangenen Jahres beschlossen hatte.

Aktuell 550 Fahrradstellplätze im Umfeld des Hauptbahnhofes

Aktuell stehen im Umfeld des Hauptbahnhofs nach Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamtes rund 550 Stellplätze für Fahrräder zur Verfügung. Da diese „regelmäßig erheblich überbelegt“ seien, sucht die Kommune schon seit Jahren Alternativen.

Als große Lösung favorisiert wird der Bau eines Fahrradparkhauses. Bislang sind dafür jedoch weder Standort, Größe noch Kosten geklärt. Vor Kurzem habe ein erster Workshop zur "Ermittlung von Bedarfen und Anforderungen an eine Fahrradstation am Hauptbahnhof" stattgefunden. Dieser sollte eigentlich viel früher starten, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch verschoben. In dem Rahmen werde auch ein künftiges Betreibermodell für die Station diskutiert.

Konzeption für Fahrradparkhaus bis Ende 2023

Für das Fahrradparkhaus geht die Stadtverwaltung im Moment „in langer Perspektive“ von einem Bedarf von 2.600 Stellplätzen aus. Es werde sowohl ungesicherte und kostenlose, als auch bewachte und kostenpflichtige Stellplätze geben. Eine Umsetzungskonzeption könnte nach Rathaus-Angaben frühestens Ende 2023 vorliegen.

In den zurückliegenden Jahren wurde die Radverkehrsinfrastruktur in Leipzig immer weiter ausgebaut. Im gesamten Stadtgebiet wurden laut Verkehrs- und Tiefbauamt bis Ende 2021 zirka 11.000 Fahrradbügel aufgestellt, was circa 22.000 Fahrradstellplätzen im öffentlichen Raum entspricht.