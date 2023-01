Besucheransturm im Leipziger Hauptbahnhof

Die Messe ist exklusiver Partner einer großen Medizin-Ausstellung in Vietnams größter Stadt. Ärzte und Pflegekräfte sollen in Uniklinik und Herzzentrum fortgebildet werden. Was steckt hinter der Kooperation? Und wie ist die eigentlich entstanden – wo Ho-Chi-Minh-Stadt doch neun Millionen Einwohner zählt?