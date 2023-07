Zugbegleiter am Leipziger Hauptbahnhof angegriffen – Polizei stellt Täter

Leipzig. Ein Zugbegleiter ist in der Nacht zu Sonntag im Leipziger Hauptbahnhof ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wartete der 65-Jährige gegen 0.40 Uhr am Gleis auf einen Zug. Ein 31-Jähriger setzte sich zu ihm und fragte, ob er Geld in seinem Koffer hätte.

Als der Zugbegleiter dies verneinte, schlug der Fremde ihm ins Gesicht. Daraufhin wollte der 65-Jährige weglaufen, woraufhin der Tatverdächtige erneut zuschlug. Anschließend flüchtete der 31-Jährige mit dem Koffer. Jedoch konnte ihn die Polizei noch am Hauptbahnhof festnehmen.

Die Beamtinnen und Beamten gaben dem Zugbegleiter seinen Koffer zurück. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

