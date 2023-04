﻿Leipzig: Kopfzentrum beantragt Insolvenzverfahren

Leipzig. Die neue Geschäftsführung der Kopfzentrum-Gruppe hat am Leipziger Amtsgericht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für die Kopfzentrum Betriebsgesellschaft GmbH beantragt. Für weitere Teilunternehmen wurden reguläre Insolvenzverfahren auf den Weg gebracht. „Ziel ist es, die Kopfzentrum-Gruppe neu auszurichten“, wie das Unternehmen mitteilt. Der frühere Geschäftsführer und medizinische Leiter Professor Gero Strauß ist inzwischen komplett aus dem Verbund ausgeschieden. Der Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) hatte sein Unternehmen im vergangenen Sommer an die Halder GmbH verkauft, eine Investorengruppe aus Frankfurt am Main. Strauß selbst versucht derzeit, auf dem Berliner Gesundheitsmarkt Fuß zu fassen.

Weitere Standorte gibt es in Berlin, Dresden, Gera, Halle/Saale und Witten

„Unser operatives Geschäft führen wir uneingeschränkt fort“, sagt der neue Geschäftsführer Rene Klinger mit Blick auf das bevorstehende Insolvenzverfahren. Die Halder GmbH trage diesen Kurs voll mit, um ihr „Investment dauerhaft im Wert zu steigern“. Am Unternehmenssitz in Leipzig betreibt die Gruppe sieben HNO-Praxen; weitere Standorte gibt es in Berlin, Dresden, Gera, Halle/Saale und Witten (Nordrhein-Westfalen). Die Kopfzentrum-Gruppe erwirtschaftet nach eigenen Angaben mit 145 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von knapp acht Millionen Euro.

Nach Einschätzung von Branchenkennern deckt der Verbund etwa ein Drittel der HNO-Versorgung in Leipzig ab. Die Patientenbetreuung in der Kopfzentrum-Gruppe sei nach den vorliegenden Informationen aktuell gewährleistet, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) mit. Im Planungsbereich der Stadt Leipzig seien 53 HNO-Ärzte tätig; der Versorgungsgrad liege bei 110 Prozent. „Die Versorgung ist nicht gefährdet“, sagt auch Dr. Andree Schwerdtner, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der HNO-Ärzte und Vorsitzender der HNO-Bezirksgruppe Leipzig. „Vielleicht werden sich einige Kollegen umorientieren – aber die sind ja nicht weg.“

Kopfzentrum seit 2021 in den Schlagzeilen

Das Kopfzentrum und die zugehörige Acquaklinik waren 2021 in die Schlagzeilen geraten – vor dem Verkauf des Unternehmens. MDR und LVZ hatten über Vorwürfe berichtet, nach denen zum Teil unnötige HNO-Operationen empfohlen worden sein sollen. Im vergangenen Jahr setzte dann die Staatsanwaltschaft Leipzig ein größeres Ermittlungsverfahren gegen zehn Ärzte und zwei kaufmännische Führungskräfte aus Leipzig in Gang. Gegen sechs Beschuldigte bestand nach Angaben der Behörde der Verdacht des Abrechnungsbetruges. Sechs Ärzte sollen Operationen zudem fehlerhaft ausgeführt haben, einige von ihnen auch Eingriffe ohne medizinische Notwendigkeit. Bei weiteren Vorwürfen ging es um mutmaßliche Verstöße gegen das Arzneimittel- und Heilmittelwerbegesetz.

Im Oktober durchsuchten 300 Einsatzkräfte bei einer Razzia 30 Arztpraxen sowie medizinische Versorgungszentren sowie Geschäftsräume in Leipzig und weiteren Städten. Dabei stellten sie Geschäftsunterlagen, Handys und Computer sicher. „Die Ermittlungen dauern an; die Verfahrensdauer kann aufgrund der sehr aufwändigen Ermittlungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden“, teilt Ricardo Schulz von der Staatsanwaltschaft Leipzig mit.

„Die Schwere der Vorwürfe und die Systematik der Vorwürfe kann ich bis jetzt nicht nachvollziehen“: Professor Gero Strauß im OP-Saal der Acqua-Klinik. © Quelle: André Kempner

Geschäftsführer und ärztlicher Leiter der Kopfzentrum-Gruppe war über viele Jahre Professor Gero Strauß. Der 51-Jährige hat die Unternehmensgruppe mit den Kopfzentren und der Acquaklinik aufgebaut. Am Mittwoch äußerte sich Strauß erstmals seit Beginn der Ermittlungen gegenüber der LVZ. Er ist inzwischen nicht mehr als Kassenarzt tätig und betreibt stattdessen eine Privatpraxis – nicht in Leipzig, sondern in Berlin: „Das ist für mich als Person der etwas entspanntere Markt.“ Zu den Ermittlungen sagt Strauß: „Die Schwere der Vorwürfe und die Systematik der Vorwürfe kann ich bis jetzt nicht nachvollziehen.“ Er fürchtet eine „Filetierung des Betriebes“. In einem Beitrag der „Bild“-Zeitung bezeichnet sich der frühere Kopfzentrum-Geschäftsführer als Opfer einer Kampagne.

Kritik aus der Leipziger HNO-Szene an früheren Vorgängen

Allerdings ist aus der Leipziger HNO-Szene durchaus deutliche Kritik an den früheren Vorgängen an Kopfzentrum und Acquaklinik zu vernehmen. Und nicht nur dort: „Wir haben und betreuen in unserer Kanzlei alleine circa 20 Fälle gegen die Kopfzentrum-Gruppe, die Acqua-Klinik und Professor Strauß wegen der Vorwürfe unnötiger oder fehlerhaft durchgeführter Operationen sowie anderer Behandlungsfehler“, sagt Professor Kurt Ulrich Mayer von der Leipziger Rechtsanwalts- und Fachanwaltskanzlei für Medizinrecht „Professor Mayer und Kollegen“. „Einige davon wurden bereits durch Prozessvergleich oder rechtskräftige Urteile positiv für unsere Mandanten erledigt“, so Mayer. „Zumindest stellt sich die Frage, ob das Streben nach Wachstum, was ja grundsätzlich nicht negativ ist, vorliegend auf Kosten der Einhaltung der gebotenen medizinischen Standards und Sorgfaltspflichten erfolgte.“

„Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung“ Dass das Insolvenzverfahren laut Amtsgericht „in Eigenverwaltung“ stattfinden kann, wertet die Kopfzentrum-Gruppe als Vertrauensbeweis des Gerichts. Bei einem „Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung“ behält die Geschäftsführung die Fäden in der Hand und wird dabei nur von einem „Sachwalter“ beaufsichtigt. Bei einem normalen Insolvenzverfahren hat hingegen ein Insolvenzverwalter maßgebliche Befugnisse im Unternehmen.

Die Halder GmbH will mit dem Insolvenzverfahren wohl auch einen Schlussstrich ziehen: Die Insolvenzordnung schreibe vor, die Zeit vor den Insolvenzanträgen glasklar von der Welt danach abzugrenzen. Auf diese Weise könne man die Gespräche mit potenziellen medizinischen Leitern ebenso unter klaren Rahmenbedingungen fortsetzen wie die Gespräche mit Behörden. Den zentralen Grund für das Insolvenzverfahren beschreibt die Halder GmbH so: Im vergangenen Herbst, also nach der Razzia, sei für einige Wochen kein Zugriff auf Räumlichkeiten oder Unterlagen möglich gewesen. „Entsprechend konnten wir in dieser Zeit nicht behandeln, keinen Umsatz generieren und hatten gleichzeitig die Fixkosten für Miete, Leasing, Personal zu zahlen.“ Parallel zu den Aktivitäten der Staatsanwaltschaft habe die Geschäftsführung externe Unterstützung ins Haus geholt – auch, um Prozesse und Strukturen der vergangenen Jahre zu prüfen. Das Insolvenzgeld für die Angestellten werde nicht über staatliche Subventionen bestritten, betont das Unternehmen.

Neuer Name für besseres Image?

Nach LVZ-Informationen haben Vertreter der Halder GmbH bei einer Belegschaftsversammlung am Mittwoch vergangener Woche betont, den Betrieb nicht nur fortführen, sondern ausbauen zu wollen. Auch die Zahl der Mitarbeiter solle steigen. Diskutiert wird hinter den Kulissen zudem über einen neuen Namen für das Unternehmen.