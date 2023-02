﻿Ein Tempel für Handwerkspilger: Ansturm auf Leipzigs größten Baumarkt

Der Hornbach-Markt an der Alten Messe ist eröffnet. Schon gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen hatten sich Schnäppchenjäger und Eventbesucher vor den Türen von Leipzigs größtem Baumarkt eingefunden. Besonders auf ein Angebot hatten sie es abgesehen.

Warten auf den Startschuss: Kundinnen und Kunden stehen in einer Schlange vor dem neuen Hornbach-Markt an der Alten Messe.

Leipzig. Um 6.30 Uhr, es ist noch dunkel, hat sich schon eine Schlange gebildet an der Alten Messe. Rund 100 Menschen stehen am Mittwochmorgen teils mit, teils ohne Einkaufswagen vor einer imposanten Fassade, die mit ihren hohen Säulen am Eingangsportal an einen Tempel erinnert. Ganz oben angebracht ist der „Hornbach“-Schriftzug, schon von weitem sichtbar für Baumarkt-Pilger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem neueröffneten Markt sind die Superlative gewollt: Die Kette preist ihn an als größter in Leipzig und modernster in ganz Deutschland. Die Neugier darauf hat früh am Morgen viele Kundinnen und Kunden angelockt, wobei in der Schlange überwiegend Männer stehen. Eine der weniger Frauen ist Lydia Kluge. „Ich bin einfach der handwerkliche Typ, mir geht es hier nicht nur um Blumen“, sagt sie, betont aber auch, dass ihr gefällt, wie aus der Eröffnung ein großes Event gemacht wird.

Lydia Kluge ist eine von wenigen Frauen, die zur Eröffnung gekommen sind. © Quelle: André Kempner

„Jetzt geht es richtig los!“

Auf dem Parkplatz neben dem Eingang steht eine Bratwurstbude und es werden frische Brezeln verteilt. Einige der Wartenden haben Pappbecher in der Hand, aus denen es nach Kaffee duftet. Neben dem Eingang wurde für die Eröffnung eine Bühne aufgebaut, ein eigens engagierter Moderator versucht, den Kundinnen und Kunden die letzte Müdigkeit zu nehmen: „Bei uns ist am Aschermittwoch nicht alles vorbei, jetzt geht es hier erst richtig los!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gar nicht müde ist Ronny Koch. Er ist Handwerker und das frühe Aufstehen gewöhnt. Für seinen Beruf will er ein Geräteset einer bekannten japanischen Marke besorgen. Schlagbohrer, Winkelschleifer, Kreissäge, Säge: All das gibt es zur Eröffnung im Angebot. „Ich kenne die Preise ja, sonst kostet das Set das doppelte“, erklärt Koch. „Wahrscheinlich wird dieser Baumarkt mein Favorit werden“, er werde aber auch auf die Preise abseits der Eröffnungsangebote beobachten, „schließlich muss man aufs Geld schauen“.

Ronny Koch ist Handwerker und will sich in dem Markt für seinen Beruf mit Geräten eindecken. © Quelle: André Kempner

Während Kluge und Koch noch draußen warten, reihen sich drinnen – hinter den zwölf Kassen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Als der Moderator sie fragt, ob sie denn schon alle fit seien, kommt das „ja“ noch etwas zögerlich, doch manchen ist in ihren orange-grauen Westen die gute Laune anzusehen. Darunter ist auch Susan Skorzec, die eigentlich in einem Berliner Hornbach arbeitet. Für die Eröffnung in Leipzig wurde sie „ausgeliehen“. Sie ist eine von insgesamt 100 Mitarbeitenden, die bei der Eröffnung für die Kunden da sind. Für Skorzec ist es ein besonderer Tag: Seit 16 Jahren arbeitet sie für die Kette, aber es ist ihr erste Neueröffnung. Die eintägige Abordnung an die Alte Messe ist auch eine Belohnung für ihre jahrelange Arbeit.

Susan Skorzec arbeitet eigentlich in einem Berliner Hornbach, ist zur Neueröffnung aber nach Leipzig abgeordnet worden. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ansturm auf ein Angebot

Skorzec erwartet einen großen Ansturm auf den Baumarkt, „das Wetter dafür wird optimal, 13 Grad und kein Regen“. Trotz der „tollen Ausstattung“ mit Drive-In für Baustoffe, 5000 Quadratmeter Gartencenter und einer großen Aquarienwelt hat die erfahrene Mitarbeiterin einen Kritikpunkt: Ihrer Meinung nach ist der Parkplatz etwas zu klein geraten. Dann ist es endlich so weit: Der Moderator, Skorzec und ihre Kollegen stimmen den Countdown an. „Drei, zwei, eins null“, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klatschen, aus den Lautsprechern klingt der Song „Let´s get loud“. Die Kunden strömen gesittet in den Markt.

Dort bildet sich aber die nächste Schlange. Die Baumarkt-Pilger räumen das Regal mit dem Geräteset in wenigen Minuten leer. Die Saatkugeln zum Selbermachen und die Werkzeuggravur, die als Aktionen angeboten werden, interessieren sie nicht. „Schnell rein und mit dem Set schnell wieder raus“, erklärt ein Kunde seinen Plan. Doch es dauert noch etwas: Erst muss ein Gabelstapler anrücken und eine neue Palette der Sets bringen. Das Lockangebot hat Erfolg, aber nicht lange Bestand: 150 Sets wurden zur Eröffnung bestellt, in Windeseile sind sie weg. „Ich kassiere gerade kaum etwas anderes ab“, sagt die Mitarbeiterin an Kasse 1.

Viele Kunden wollen bei der Neueröffnung ein Schnäppchen machen. © Quelle: André Kempner

Abseits des Trubels hält Ingrid Uhlig Ausschau nach Blumen. Sie zählt sich nicht zu den Schnäppchenjägern, sondern sieh sich eher als Eventbesucherin. Uhlig hat noch Orientierungsprobleme in den riesigen Hallen, die Größe des Marktes findet sie trotzdem gut. Im Gartencenter verläuft sich die Masse dann, hier ist es deutlich ruhiger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls im Gartenbereich unterwegs ist Hanna Keilholz. Sie ist „Zimmerpflanzen-Fan“ und will ein paar für ihre WG besorgen. „Ich war noch nie bei einer Neueröffnung. Mir gefällt, dass hier noch alles unberührt ist“, sagt sie. Und gesteht dann, dass sie wohl so früh wie kein anderer Besucher am Markt war: „Ich stand gestern schonmal vor der Tür, ich dachte die Eröffnung ist noch früher.“