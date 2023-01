Mutiger Hotelmitarbeiter hält Täter fest – dann klicken die Handschellen

Leipzig. Ein Mitarbeiter eines Hotels im Leipziger Zentrum hat am Mittwochmorgen einen schweren Raub verhindert. Der Rezeptionist erwischte gegen 3.45 Uhr einen 23-jährigen Mann dabei, wie er Geld aus der geöffneten Kasse klauen wollte, so die Polizei am Mittwoch. Der Verdächtige schlug den Hotelmitarbeiter daraufhin. Dieser konnte den Täter dennoch an der Flucht hindern und festhalten, bis die Polizei eintraf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizisten durchsuchten den Verdächtigen und fanden bei ihm gefährliche Gegenstände. Um in das Hotel zu gelangen, hatte der Mann die Hintertür des Hauses aufgehebelt. Im Laufe des Tages soll der Verdächtige einem Richter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten, schweren Raubes.