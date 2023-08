Newsletter „Leipzig Update“

Drogen-Deals in Spätis und verspätete Züge: Das war der Donnerstag

Spätis sind in jedem Leipziger Viertel zu finden, doch offenbar sind in einigen der rund 50 Läden nicht nur legale Waren im Angebot. Auch Drogen wurden dort gehandelt. Die Behörden gehen nun gezielt dagegen vor. Das Thema am Donnerstag im „Leipzig Update“.