﻿Leipziger Initiativen sorgen für ein kleines Licht im Dunkeln

Wie hier im vergangenen Jahr verteilt Globus-Döner in Reudnitz mit Unterstützung von Reddy-Küchen aus Taucha auch an diesem Heiligabend wieder Gratis-Mahlzeiten an Bedürftige.

Leipzig. Es fällt leicht in diesen Tagen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und damit, alles vorzubereiten für diejenigen, die einem am nächsten stehen. Aber es gibt viele Menschen in unserer Stadt, die unverzichtbar sind dafür, dass alles weiter funktioniert in unserer Gesellschaft. Die sich um diejenigen kümmern, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ganz generell, aber eben auch zum Weihnachtsfest.

Da sind zuerst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. In Kliniken, Praxen, bei den Rettungsdiensten. Sie machen weiter ihre Arbeit, obwohl sie sich ihre Weihnachtsruhe redlich verdient hätten. Und dann gibt es Leute, die sich neben ihrem täglichen Tun darum kümmern, dass auch diejenigen eine kleine Freude zum Fest erleben können, denen es gar nicht gut geht. Einsame, Obdachlose oder Geflüchtete. Da sind die Ehrenamtlichen, die im Pavillon der Hoffnung eine große Feier organisieren – mit Gänsebraten, Musik und Geschenken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Weinbar Renkli und von Selgros, die 1000 Weihnachtsessen für Bedürftige kochen. Die Engagierten von Reddy Küchen und vom Globus-Döner, die ebenfalls kostenlose Mahlzeiten verteilen.

Es gibt nie zu viele, aber zum Glück doch einige Menschen in unserer Stadt, die sich nicht nur um sich und um ihre Nächsten kümmern. Sie bringen etwas Sonne in viele Leben, die sonst so dunkel sind. Ihnen gilt an diesem Tag ein besonders großes Dankeschön. Frohe Weihnachten!