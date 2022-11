﻿Mann bei Raubüberfall im Leipziger Zentrum schwer verletzt – Polizei bittet um Mithilfe

Drei Unbekannte haben in der Leipziger Innenstadt einen Mann angegriffen, verprügelt und beraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht nach den Tatverdächtigen.

Am 30. Oktober wurde ein Mann in der Leipziger Innenstadt verprügelt und beraubt. Die Polizei sucht nun nach zeuginnen und Zeugen.

Leipzig. Ein Mann ist in der Leipziger Innenstadt von drei Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mit. Er wurde durch den Überfall, der sich bereits am Abend des 30. Oktober zugetragen haben soll, schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach den drei Tatverdächtigen.

An jenem Sonntagabend habe sich der 56-Jährige gegen 18 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz aufgehalten, als sich ihm drei Männer aus Richtung Innenstadt näherten. Die Unbekannten forderten ihn dazu auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Als der Mann dieser Forderung nicht nachkam, begannen die drei Angreifer ihn zu schubsen, dann mehrfach auf ihn einzuschlagen und ihn zu treten, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss raubten sie ihm Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines schweren Raubes und bittet bei der Suche nach den Tatverdächtigen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt diese Männer?

Einer der gesuchten Männer, der auch das Geld des Opfers forderte, ist Beschreibungen zufolge circa 30 Jahre alt, 1,86 Meter groß und von sportlicher Statur. Er habe dunkelblonde, schulterlange Haare und einen Seitenscheitel. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeans, einen blau-weißen Pullover und Turnschuhe, heißt es. Der Unbekannte soll mitteleuropäisch ausgesehen und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die zweite Person ist den Schätzungen zufolge 27 oder 28 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat kurze Haare und sprach angeblich mit einem Berliner Dialekt. Zum Tatzeitpunkt soll er ein dunkelblaues Kapuzen-T-Shirt und eine grau-karierte Jogginghose getragen haben.

Der dritte Tatverdächtige ist mit 1,65 Metern kleiner als seine beiden Komplizen. Er wurde als kräftiger Mann beschrieben, dessen hochgekrempelte Ärmel ein großes blaues Tattoo auf seinem Arm freilegten. Auch er hatte einen Berliner Dialekt, heißt es.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit Informationen und Hinweisen zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen an die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter 0341 966 4 6666 zu wenden.

