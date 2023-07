Leipziger Internet-Serienbetrüger angeklagt – mehrere Hundert Geschädigte

Leipzig. Gemeinsam mit unbekannten Komplizen soll ein 37-jähriger Leipziger insgesamt 645 Mal Menschen im Internet betrogen und um ihr Geld gebracht haben. Deshalb hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden nun Anklage gegen den bereits inhaftierten Serienbetrüger erhoben.

Wie die Justizbehörde am Freitag mitteilte, gehe sie von einem Gesamtschaden von knapp 250.000 Euro bei den Opfern aus. Der Angeklagte sei der Generalstaatsanwaltschaft zufolge drogen- sowie spielsüchtig. Deshalb habe er den gesamten Schadensbetrag verspielt und für Drogen sowie für weitere Straftaten ausgegeben.

Der Angeschuldigte solle mit unbekannten Mittätern für betrügerische Verkaufsangebote im Internet zusammengearbeitet haben. Dabei hätten sie Konten unter fremden Namen im In- und Ausland eröffnet, um diese im Deep Web zu verkaufen oder für deren Straftaten zu benutzen. Zudem habe der 37-Jährige Bank- und Bitcoin-Konten anderer Personen weitestgehend leer geräumt, so die Generalstaatsanwaltschaft.

Ermittlungen mit Spürhunden

Bereits am 26. Januar 2023 hatten mehr als 80 Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen und der Bereitschaftspolizei deshalb Durchsuchungen in der Messestadt durchgeführt. Damals kamen auch zwei sogenannte Datenspeicher-Spürhunde der Polizei zum Einsatz und waren erfolgreich.

Bei dem Einsatz des LKA gegen Cyberkriminalität am Donnerstag sind Datenspürhunde zum Einsatz gekommen. (Archivbild) © Quelle: LKA Sachsen

Die Untersuchungen erfolgten damals an acht verschiedenen Einsatzorten in Leipzig und einem in Thüringen. Mithilfe der Daten-Spürhunde konnten diverse Handys, Computer und weitere Speichermedien sichergestellt werden. Es war der erste Einsatz der Spürhunde nach ihrer Ausbildung.

Wann das Verfahren gegen den Angeklagten eröffnet wird, muss das Landgericht Leipzig erst noch entscheiden.

