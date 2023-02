﻿Leipziger Jobcenter setzt Rotstift bei Beschäftigungsförderung an

Die Zahl der Arbeitsgelegenheiten für schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose in Leipzig wird in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gekürzt. Auch der Möbeldienst des Caritasladens in Grünau steht dadurch vor dem Aus.

Leipzig. Die Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose steht in diesem Jahr in Leipzig vor Einschnitten. Das Jobcenter plant einen drastischen Abbau sogenannter Arbeitsgelegenheiten (AGH). Die Zahl der Teilnehmer an solchen Programmen wird sich dadurch auf nur noch rund 1000 Personen halbieren. Seit vielen Jahren existierende soziale Projekte wie der Möbeldienst des Caritasladens in Grünau stehen dadurch vor dem Aus.

„Bei uns in der Fraktion kommen jeden Tag Hilferufe von Projekten an, die jetzt den Bach runtergehen, die es aber wert wären, weitergeführt zu werden“, berichtet Volker Külow, Sozialpolitiker und Stadtrat der Linken. Er spricht von einem regelrechten „Kahlschlag“.

Im vergangenen Jahr hatte das Jobcenter – eine gemeinsame Behörde von Bundesarbeitsagentur und Stadt Leipzig – noch 109 AGH-Maßnahmen mit zusammen 1273 Plätzen und 2123 Teilnehmern bewilligt. Ähnlich viele waren es auch 2021. Doch in diesem Jahr will das Jobcenter die Förderung auf 504 Plätze mit 1008 Teilnehmern schrumpfen.

Dabei liegt der Bedarf deutlich darüber. Dem Jobcenter lagen für dieses Jahr 126 Konzepte mit 1384 AGH-Plätzen vor.

Brücke in den ersten Arbeitsmarkt

Bei Arbeitsgelegenheiten handelt es sich um Eingliederungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose. Dazu zählen in Leipzig mehr als 14.000 Menschen. Die Teilnehmer, die zum Teil seit vielen Jahren keiner Arbeit mehr nachgehen, sollen durch sinnvolle Tätigkeiten, die in einem öffentlichen Interesse liegen, wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden und so zu einer geordneten Tagesstruktur zurückzufinden. Ihre Sozialleistungen können sie so mit einer „Mehraufwandsentschädigung“ aufstocken. Der Stundensatz lag bis Ende 2022 bei 1,75 Euro. Zum 1. Januar wurde er auf zwei Euro angehoben.

Die Gründe für die Kürzung der AGH-Förderungen sieht das Jobcenter in generell steigenden Kosten bei nahezu allen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten sowie einem deutlich geringeren Budget für Eingliederungsmaßnahmen, zu denen neben Arbeitsgelegenheiten unter anderem auch Angebote zur beruflichen Weiterbildung zählen. Stellte der Bund dafür im vergangenen Jahr noch 54,4 Millionen Euro bereit, sind es 2023 sechs Millionen Euro weniger. Weitere 1,66 Millionen Euro schichtet die Geschäftsführung des Jobcenters noch in den eigenen Verwaltungshaushalt um, aus dem unter anderem das Personal des Jobcenters bezahlt wird. Rein für Arbeitsgelegenheiten stehen damit für dieses Jahr noch 5,5 Millionen Euro zur Verfügung – das sind 1,8 Millionen weniger als im Jahr 2022.

Kürzung kostet Jobs beim städtischen Eigenbetrieb KEE

„Die Budgetkürzung ist massiv“, räumt Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) ein. Die Auswirkungen seien auch im Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf (KEE) spürbar. Über diesen realisiert und steuert die Kommune eigene Projekte des sozialen Arbeitsmarktes. Die Kürzung treffe nicht nur die Langzeitarbeitslosen, „sondern auch Mitarbeiter beim KEE, die wir in Zukunft nicht mehr werden beschäftigen können“, sagt Schülke.

Betroffen ist auch der Caritasladen in der Alten Salzstraße in Grünau. Dort können Bedürftige zum einen Kleidung und Hausrat, zum anderen Möbel kostengünstig erwerben. In jedem der beiden Segmente fördert das Jobcenter bislang zehn AGH-Plätze. Die Förderung läuft am 30. April aus, nur zehn der insgesamt 20 Plätze will das Jobcenter weiter kofinanzieren.

Für Menschen mit wenig Geld ist der Caritasladen ein willkommener Anlaufpunkt. © Quelle: André Kempner

Ohne Förderung stellt Caritas Möbeldienst in Grünau ein

Nach den Worten von Marcus Zschornack, Fachbereichsleiter bei der Leipziger Caritas, sehe sich der Wohlfahrtsverband daher gezwungen, zum 1. Mai den Möbeldienst einzustellen, in dem auch vier hauptamtliche Mitarbeiter (zwei Fahrer, ein Anleiter der AGH-Teilnehmer und eine Disponentin) beschäftigt sind. Die Finanzierung des Projektes erfolgt jeweils zur Hälfte aus Mitteln des Jobcenters und aus den Einnahmen des Möbelverkaufs. Mit Letzterem allein ließe sich das Angebot jedoch nicht aufrechterhalten, so Zschornack. Die Preise lägen deutlich unter denen des Gebrauchtwarenmarktes, da sie nur an bedürftige Menschen mit Leipzig-Pass verkauft werden dürfen. Ein Verlust wäre die Schließung gerade in der jetzigen Zeit. „Der Möbeldienst hat eine soziale Funktion in der Stadt, die weit über die reine Beschäftigungsförderung hinausgeht“, sagt Zschornack. Allein im vergangenen Jahr seien über ihn beispielsweise 125 ukrainische Haushalte mit Möbeln versorgt worden.