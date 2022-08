﻿Leipziger Jugendamt: Der Fall Tsapos ist ein Beispiel für Führungsversagen

Leipzig. Auch für den wenig wahrscheinlichen Fall, dass der Stadtrat der von der Rathausspitze betriebenen Entlassung des Jugendamtschefs nicht zustimmt: Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass Nicolas Tsapos auf seinem Posten bleibt, selbst wenn er gegen seine Kündigung klagt. Das Verhältnis zwischen dem Sozialdemokraten und seiner direkten Vorgesetzten, der Jugend- und Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne), ist schwierig. Und das nicht erst seit deren Wechsel vor knapp zwei Jahren ins Rathaus. Beide kennen sich schon lange aus dem Jugendhilfeausschuss. Sie damals noch als Bittstellerin auf der Seite der Freien Träger der Wohlfahrtspflege, er als mächtiger Chef einer Mammutbehörde, der der Nimbus der Reformunwilligkeit vorauseilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etat-Explosion und Kita-Misere

Kritik an Tsapos gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Und auch Zweifel daran, dass er seine Behörde – bis zu ihrer Teilung vor zwei Jahren mit 1700 Mitarbeitern die größte in der Stadtverwaltung – im Griff hat. So vervierfachten sich etwa die Hilfen für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche binnen zehn Jahren auf über 180 Millionen Euro im Jahr, ohne dass die Behörde wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen ergriff. Und selbst sieben Jahre nach Einführung des Kita-Rechtsanspruchs fehlten bis vor Kurzem in Leipzig immer noch Kindertagesstätten, zahlte die Kommune Millionen pro Jahr an Eltern, die ihre Sprösslinge privat betreuen lassen mussten.

Manch einer fragt sich, warum nach all den Managementproblemen die Trennung der Stadt von ihrem Jugendamtsleiter erst jetzt kommen soll. Der Fall Tsapos ist ein Beispiel für Organisations- und Führungsversagen – ein Vorwurf, der auf Felthaus’ Vorgänger, Thomas Fabian (SPD), und den obersten Dienstherrn im Rathaus, Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), zurückfällt. Sie haben entweder zu wenig von Tsapos gefordert oder zu lange weggeschaut.