Leipzig. Er soll seiner Verantwortung fürs Amt nicht gerecht werden: Die Leipziger Stadtverwaltung will Nicolas Tsapos (52), der das Amt für Jugend und Familie leitet, entlassen. Das geht aus einer internen Vorlage für den Stadtrat hervor, die der LVZ vorliegt. Wie berichtet, gilt das Verhältnis von Tsapos und seiner unmittelbaren Vorgesetzten, Jugend- und Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen) als belastet. Der aus Bielefeld stammende Tsapos hatte den Posten 2014 angetreten. Nun soll Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) durch den Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung am 14. September ermächtigt werden, ihn zum Jahresende zu kündigen.

Vorwurf: Versäumnisse bei Kita-Controlling

Die beabsichtigte Kündigung, die zum Jahreende 2022 wirksam werden soll, ist eine Reaktion darauf, dass der Amtsleiter bislang über seinen Bevollmächtigten Verhandlungen „über eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses“, also einen Aufhebungsvertrag, abgelehnt hat. So steht es in dem Papier, das mehrere Versäumnisse des Jugendamtschefs für den Stadtrat auflistet. Tsapos äußerte sich auf LVZ-Anfrage am Sonntag nicht. Wie es später aus seinem Umfeld hieß, liege er im Krankenhaus. Das am Freitag im Rathaus verteilte Papier kenne er noch nicht.

Vorgeworfen wird ihm unter anderem, Fachstandards für den Leistungsbereich Schulbegleitung nicht vorgelegt zu haben. Die Fallzahlen hätten sich zwischen 2015 und 2020 von 225 auf 462 Fälle mehr als verdoppelt. Seit 2018 lasse sich sogar ein beschleunigter Anstieg erkennen. In der Kitabedarfsplanung haber er eine „nicht ausreichende Steuerung“ sowie ein „unzureichendes Controlling im Bereich Kita-Maßnahmen“ zu verantworten. Dabei geht es auch um Berechnungen, an welcher Stelle noch neue Kitas in Leipzig notwendig sind, um nicht unnötig Geld für Planungen auszugeben, die bei Absage des jeweiligen Projektes den städtischen Haushalt belasten könnten. Laut internem Papier werde dabei „eines der wichtigsten strategischen Themen vernachlässigt“.

Baustelle: Hilfen zur Erziehung

Vorgeworfen wird dem Amtsleiter zudem, dass er erst nach „mehrfachen und sich ständig wiederholenden Drängen und Fordern“ von Bürgermeisterin Felthaus einen Maßnahmenplan für ein Konzept zur Angebotsplanung im Bereich Hilfen zur Erziehung vorgelegt habe, heißt es weiter. In diesem Bereich, der die Hilfe für vernachlässigte Kinder organisiert und koordiniert, sind die Kosten innerhalt der letzten Jahre explodiert. Erst mit dem Jahresende 2021 wurde erstmals das Budget nicht überschritten. Vorgeworfen wird Tsapos zudem, seit April 2021 geforderte Ergebnisse, wie Konflikte bei der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen – insbesondere sogenannten Systemsprengern – gelöst werden, bislang nicht erstellt zu haben.

Bürgermeisterin Felthaus soll in Tsapos, den sie schon vor Amtsantritt 2020 aus ihrer Zeit als Vertreterin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Jugendhilfeausschuss kennt, keinen Mitstreiter gefunden haben, heißt es im Rathaus. Offiziell äußert sich dort niemand zu Personalangelegenheiten.

