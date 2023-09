Anmeldungen notwendig

Die Leipziger Justizvollzugsanstalt in der Leinestraße veranstaltet für Besucher einen „Tag der Öffentlichkeit“.

Einen Blick hinter Gefängnismauern können Interessenten in Leipzig wagen. Bei einem „Tag der Öffentlichkeit“ bietet die Justizvollzugsanstalt stündliche Führungen an. Wer dabei sein möchte, sollte allerdings den Anmeldetermin am 13. September beachten.

