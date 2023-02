﻿Leipziger Kammern fordern Vorrang für den Wirtschaftsverkehr

An diesem Mittwoch trifft sich im Leipziger Neuen Rathaus erstmals der Runde Tisch Wirtschaftsverkehr. Wer ist dabei und was soll er bringen?

Paketzusteller, Lieferanten, Handwerker und Pflegedienstleister haben es in Leipzig immer schwerer, ihren wirtschaftlichen Auftrag zu erfüllen.

Leipzig. Paketzusteller, die ihre Transporter notgedrungen kurz auf Radwegen parken, weil gleich in ganzen Straßenzügen Halteverbote herrschen. Handwerker, die verspätet bei ihren Kunden aufschlagen, weil überall Straßen verengt sind und damit Staus produziert werden. Pflegekräfte, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Auftrag erfüllen sollen, wenn immer mehr Parkplätze im öffentlichen Raum wegfallen und die Möglichkeiten, die Patienten zu erreichen, schwinden.

Der Konflikt um die Neuverteilung des öffentlichen Straßenraums schwelt in Leipzig seit Jahren, eine Lösung ist bislang nicht in Sicht. An diesem Mittwoch findet nun das erste Treffen des Runden Tisches Wirtschaftsverkehr statt. Ein Gremium aus Vertretern von Stadtverwaltung, Politik und Wirtschaftsverbänden, das Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) und Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) ins Leben gerufen haben.

Clemens Schülke: „Vertraulicher Austausch auf Augenhöhe“

„Mit dem Runden Tisch sollen die Mobilitätsbedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs Gehör finden und betrachtet werden“, erläuterte Schülke gegenüber der LVZ den Sinn des neuen Diskussionsformates. „Im offenen, fairen und vertraulichen Austausch auf Augenhöhe sollen die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse herausgestellt und besser verstanden werden, rechtliche Handlungsrahmen ausgelotet und Alternativen abgewogen und gemeinsam nachhaltige Lösungen gesucht werden.“

Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) sichert den Wirtschaftsverbänden einen Dialog auf Augenhöhe zu. © Quelle: André Kempner

Die Verwaltung werde nach Schülkes Angaben durch Mitarbeiter des Wirtschafts- und des Baudezernates, des Ordnungsamtes sowie des Verkehrs- und Tiefbauamtes vertreten. Die politischen Teilnehmer würden von den einzelnen Stadtratsfraktionen entsandt, die Wirtschaftsvertreter von der Handwerkskammer (HWK) sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Kammern: „Stimme der Wirtschaft wurde viel zu oft ignoriert“

Die Kammern setzen große Hoffnungen in den Runden Tisch, wie deren Präsidenten Kristian Kirpal (IHK) und Matthias Forßbohm (HWK) gegenüber der LVZ erklärten. Sie wollen, dass der Wirtschaftsverkehr in Leipzig Vorrang bekommt. „Die Stimme der regionalen Wirtschaft ist in der Vergangenheit seitens der Stadt Leipzig viel zu oft ignoriert worden, wenn es um die Themen Mobilität und Verkehr ging“, beklagten beide Wirtschaftsvertreter. Keiner ihrer Vorschläge, die im Rahmen der Initiative „Mobilität Leipzig 700plus“ seit dem Jahr 2017 eingebracht wurden, sei durch die Kommune erwidert oder gar aufgegriffen worden.

Mit dem Runden Tisch werde nun endlich ein Format geschaffen, bei dem die Belange der Wirtschaft Gehör finden sollen. Kirpal und Forßbohm geht es dabei aber um weit mehr als nur ein offenes Ohr: „Wir erwarten, dass von nun an nicht nur ein regelmäßiger Austausch zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaftsverbänden stattfindet, sondern dass auch Verbindlichkeiten geschaffen werden. Der Wirtschaftsverkehr muss mindestens gleichberechtigt zu anderen Verkehrsformen in den städtischen Mobilitätskonzepten berücksichtigt werden. Denn die Wirtschaft erwirtschaftet eben auch einen entscheidenden Beitrag zum Wohlstand der Stadt und der Region.“

Dass Baubürgermeister Dienberg gerade vor dem ersten Treffen des Runden Tisches ein härteres Vorgehen gegen halbseitiges Parken auf Gehwegen ankündigt, hat indes bei der CDU-Stadtratsfraktion Irritationen ausgelöst. Dadurch werde sich die Parkplatznot in Leipzig weiter verschärfen, was letztlich wieder Lieferanten, Handwerker oder Pflegedienste treffe. „Es ist die Aufgabe der Stadtverwaltung, den ruhenden Verkehr zu ordnen“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau. „Es ist nicht ihre Aufgabe, ihn zu verbieten!“

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) lässt untersuchen, wie man in Leipzig bis Ende 2023 ganz auf halbseitiges Gehwegparken verzichten könnte. © Quelle: André Kempner

Stadt plant Verbot von halbseitigem Parken auf Gehwegen

Auslöser ist die Bitte des Stadtbezirksbeirats Nord, aufgrund des außerordentlich hohen Parkdrucks in der Bothestraße in Gohlis halbseitiges Parken dort auf dem Gehweg zu gestatten. Dienberg lehnte dies jetzt kategorisch ab. Der Stadtrat habe die Verwaltung mit dem Beschluss zum Energie- und Klimaschutzprogramm im Oktober 2022 vielmehr aufgefordert zu untersuchen, „wie bis Ende 2023 alle Gehwegabschnitte“, auf denen halbseitiges Parken noch erlaubt ist, für Autos gesperrt werden können.

Alternativen, wie etwa den Bau von Quartiersgaragen, bleibe Dienberg nach den Worten von Tornau bislang aber schuldig. „Von einem Dezernenten, der allein in seinem Büro 21 Mitarbeiter beschäftigt, während andere Dezernate mit sechs oder sieben Stellen auskommen, darf man pragmatischere Lösungen erwarten“, sagte der CDU-Politiker. „Aber dieses Vorgehen zeigt einmal mehr, dass der Baubürgermeister keine Ideen hat, dass er mit dem Thema ruhender Verkehr entweder überfordert oder ignorant ist und dass er einen Teil der Leipziger Stadtgesellschaft, nämlich die, die auf einen Pkw angewiesen sind, einfach ausgrenzt.“