﻿Leipziger Kita-Kinder verschwinden im Wald – das ist geschehen

Leipzig. Den Wald erkunden und die Natur erforschen – das wollten Kindergartenkinder der Leipziger Nachbarschaftsschule in ihrer „Waldwoche“. Doch ein Vierjähriger fasste andere Pläne: Er wollte zu seiner Oma. Sein Kumpel, ebenfalls vier Jahre alt, schloss sich ihm an. Die beiden machten sich also am Donnerstagnachmittag eigenmächtig auf die Socken, verschwanden von ihrer Gruppe. Gegen 14 Uhr wurden sie noch gesehen, gegen 14.15 Uhr waren sie plötzlich weg – und im Friesenwald nicht mehr zu finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mutter eines Jungen entdeckt die Knirpse am Sportplatz

Das Verschwinden löste helle Aufregung unter Erzieherinnen, Erziehern und Begleitpersonen aus. Darunter war die Mutter eines der „Abenteurer“, die sich sofort mit auf die Suche machte. Knapp 90 Minuten später fand sie die Knirpse, die einige hundert Meter weiter weg an einem Sportplatz in Lindenau angekommen waren. Sie waren gesund und munter, hatten keine Spur von Angst so allein auf Tour und ahnten auch nicht, dass bereits die Polizei nach ihnen suchte. Wie alle Kinder der Einrichtung sollen die beiden Jungs neugierig und vielseitig interessiert sein.

„Waldwoche“ gehört zum pädagogischen Konzept

Die „Waldwoche“ gehört zum pädagogischen Konzept seit Gründung der Kita im Sommer 2008. Abhängig von Witterung und Personalverfügbarkeit verbringen alle rund 50 Mädchen und Jungen der Einrichtung im Idealfall eine oder zwei Wochen pro Quartal im Friesenwald im Leipziger Westen. Morgens werden die Drei- bis Sechsjährigen von ihren Eltern in einen Pachtgarten in der angrenzenden Kleingartensparte gebracht und nachmittags dort wieder abgeholt. Im Wald sägen, schnitzen und hämmern die Kinder auf Totholz, beschäftigen sich mit Naturmaterialien, erstellen kleine Kunstwerke aus Blättern oder spielen frei. Das Mittagessen wird auf einer Feuerstelle gekocht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Froh und dankbar, dass den Kindern nichts passiert ist“

Nach fast 15 Jahren Nachbarschafts-Kindergarten sei es nun zum ersten Mal passiert, dass sich zwei Kinder für kurze Zeit unauffindbar von der Gruppe entfernen konnten, sagt Christiane Krulick-Hassel, Geschäftsführerin der Initiative Nachbarschaftsschule Leipzig. „Und das, obwohl die anwesenden 34 Kinder von sechs Fach- und Assistenzkräften betreut wurden.“ Pädagoginnen und Pädagogen, Kinder und Eltern seien mit der Situation im Wald vertraut. Die Kinder würden regelmäßig belehrt. Zudem trügen sie Warnwesten mit dem Namen der Einrichtung und einer ständig erreichbaren Handynummer. „Für die betroffenen Eltern tut es uns unglaublich leid, dass sie diese Ängste erleiden mussten. Wir sind sehr, sehr froh und dankbar, dass den Kindern nichts passiert ist“, betont die Geschäftsführerin.

Jugendamt wurde über Vorfall informiert

Wie in solchen Fällen vorgeschrieben, wurden das Landesjugendamt und das Jugendamt der Stadt Leipzig über den Vorfall informiert. Mit den pädagogischen Kräften seien Gespräche geführt worden. „Dabei sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass sich die Möglichkeit für das Entfernen von der Gruppe aus einer Situation heraus ergeben hat, in der wir kein schuldhaftes Verhalten der Pädagoginnen und Pädagogen sehen. Trotzdem werden wir dieses Vorkommnis im Team und mit den Eltern weiterhin detailliert aufarbeiten und Maßnahmen treffen, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann“, so Christiane Krulick-Hassel.

LVZ