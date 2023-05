Klinikum St. Georg: Stadt Leipzig plant Umstrukturierung mit neuen Gebäuden

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Neuer Landesbeauftragter

Er ist erst seit einigen Tagen im Amt: Dirk Diedrichs (60), neuer Landesbeauftragter für Großansiedlungen in Sachsen. Was genau ist sein Job? Und an welchen Stellschrauben kann er drehen, um starke Investoren in den Freistaat zu lotsen? Im Interview gibt er Auskunft.